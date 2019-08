En Salta los súper esperan nuevos precios pero temen más derrumbes en el consumo

En los supermercados de la capital salteña esperan información de nuevas subas de precios por la fuerte devaluación, pero hasta ayer no había remarcaciones. Consideran necesario mantener los valores, lo más que puedan, para evitar que la caída del consumo se profundice.

En un supermercado ubicado en la zona sur, un encargado destacó que hay ofertas vigentes que ayudan a los consumidores a comprar. "Si no es difícil vender", afirmó. "Estamos esperando información. Yo creo que a partir de la semana que viene puede haber novedades", agregó.

Las ofertas, dijo, se extenderán hasta el fin de semana. Los empleados comentaron que si bien los incrementos de precios son de una semana a otra, oscilan entre 5 a 10 pesos dependiendo el producto. Advierten que estos cambios ya se volvieron "normales" desde hace varios meses a causa de la inflación. No obstante, no descartan que por la fuerte suba del dólar de estos días, la remarcación sea más fuerte.

"Hay una probabilidad de que se disparen precios. Aceite, azúcar, harina, leche, shampoo y pañales son los productos que más fluctúan", dijeron.

Indicaron que por ahora hay una oferta de aceite Cañuelas de un litro y medio a 89 pesos. "Esta botella luego estará a 111 pesos que, es su precio normal, y quizá sobre ese valor suba un poco más", señalaron.

Desde otro súper ubicado en cercanías a la rotonda de Limache, un gerente explicó que ayer se inició una promoción denominada "Ofertas arrasadoras" con una validez de 15 días. Incluye productos de primera necesidad como harina, aceite, galletitas y arroz, entre otros.

"No hemos tenido problemas. No hay subas. No hemos recibido ninguna información sobre suba de precios a causa de la escalada del dólar. Seguramente esto es una cadena que comienza desde los proveedores y llegará hasta al cliente. Pero, por el momento, nosotros no hemos tenido ningún cambio", aseguró un gerente del supermercado.

Un panorama similar había en un super situado sobre la avenida Bélgica, donde un empleado expresó que no hubo cambios en las góndolas.

Los supermercados estaban con escasa afluencia de clientes ayer por la mañana, y los pocos que habían eran adultos mayores, quienes buscaban productos básicos a precios accesibles como leche, yerba y té.

Desde otro supermercado, ubicado sobre la calle Ituzaingó, un encargado contó: "No remarcamos precios gracias a Dios. Aquí, por suerte, no se dispararon los valores, tampoco está planeado subir la semana que viene. Hay precios todo el mes, fundamentalmente en la parte tecnología los precios son fijos".

Y agregó: "El lunes por la tarde mucha gente vino desesperada y nos pedía folletos. Querían aceite y azúcar pero la situación no pasó a mayores".

En lugar hay precios esenciales como la caja de té Big Ben por 50 gramos, a $23; el café molido torrado de 125 gramos, a $48; el instantáneo suave Virginia de 36 sobrecitos, a $109 y los paquetes de fideos Regio, de 500 gramos, ya sea mostachol, codito, tirabuzón o tallarín, a $22,77.

Pimiento, a 200 pesos

En el mercado Cofruthos el precio del kilo de pimiento rojo está por las nubes: 200 pesos. Tiempo atrás, costaba $50, mientras que el verde sale $60 y antes tenía un valor de $35.

“La gente compra poco pero sigue llevando, por suerte. Lleva de a uno o de a dos”, explicó María, quien trabaja en un puesto del mercado.

“Todos los años sube el pimiento en invierno porque no madura por el frío”, dijo Juana, otra vendedora.

Llamativamente, los negocios de artículos de limpieza y comestibles permanecían cerrados.

“Creemos que no abrieron por la suba del dólar que repercute en los precios. Eso nos parece mal”, dijo otro vendedor de frutas.