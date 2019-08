Mike Tyson sorprendió al revelar cuánto dinero gasta en marihuana al mes

Mike Tyson volvió a ser noticia después de revelar cómo utilizaba la orina de sus hijos y su esposa para superar controles antidoping durante su etapa como boxeador. El ex púgil, ferviente defensor de la marihuana, confirmó por entonces que en la mayoría de sus peleas entraba al ring bajo los efectos del THC.

En esta ocasión, el estadounidense reveló otro llamativo detalle en su podcast "Hotboxin with Mike Tyson", el cual lleva a cabo con el ex jugador de la NFL Eben Britton. Cabe destacar que el hombre que se desempeñó en los Jacksonville Jaguars y Chicago Bears es, a su vez, el principal socio de la granja en donde ambos cultivan cannabis para la venta en California, estado que legalizó el consumo para uso recreativo a principios del 2018.

“¿Cuanto fumamos al mes? ¿Alrededor de 40 mil dólares?”, le preguntó el ex campeón de los pesos pesados a su amigo. “No sé, fumaremos 10 toneladas al mes”, le contestó Britton, exagerando el número en su respuesta.

Durante el 2019, Mike Tyson fue protagonista de diversas campañas en las que se lo vio consumiendo marihuana. Fue en febrero de este año cuando se viralizó un video en redes sociales en donde aparecía fumando un cigarrillo gigante para promocionar su nuevo emprendimiento.

El ex peleador norteamericano lidera un proyecto en California, ciudad en la que desde el 1 de enero de 2018 entró en vigencia la legalización de marihuana con fines recreativos, algo que abrió una puerta a nuevas ideas económicas y empresariales como la de Tyson.

El ex campeón del mundo de los pesos pesados compró cerca de 16 hectáreas de tierra fértil, ubicadas a 60 kilómetros al suroeste del Parque Nacional Death Valley, en California City, que utilizará para plantar cannabis y explotar así un nuevo negocio en Estados Unidos.

‘Quiero tener la compañía más grande del mundo‘, dijo en aquel entonces al portal local TMZ con respecto al emprendimiento.

Si bien el proyecto es relativamente nuevo, se dieron a conocer algunos detalles. Tyson planea construir un resort de marihuana en la región llamado “Tyson Ranch”. Serían 420 hectáreas en las que habría una “Escuela de Cultivo Tyson” que capacitará a quienes se acerquen para aprender “las mejores y más recientes formas de perfeccionamiento para sus propias tensiones”, según declaraciones que dio un socio del ex boxeador estrella este pasado junio a GQ.

También habrá una planta de suministro de energía hidroeléctrica y tienda de suministros, una fábrica comestible, campamentos y cabañas y un anfiteatro. Por otra parte, la empresa que explotará el lugar será Tyson Holistic, compuesta en su mayoría por veteranos de guerra.