Efecto post elecciones: aumentaron un 35% las consultas por trastornos de ansiedad (¿qué hacemos?)

“Desde el lunes hemos notado un montón de cambios”, enfatiza Gabriela Martínez Castro, psicóloga especialista en trastornos de la ansiedad y directora del Centro de Estudios Especializados en Trastornos de la Ansiedad (CEETA).

“A partir del lunes se incrementaron mucho las admisiones. En este momento tenemos un 35% más de consultas que la semana pasada. Tenemos la sala de espera abarrotada de gente y decidimos hacer la excepción de abrir este sábado debido a la alta demanda que tenemos”, nos asegura la especialista.

Y continúa contando que “el fenómeno comenzó el lunes a primera hora. Estamos agotados de tantas consultas. Estamos aumentando nuestro nivel de trabajo”.

La consulta generalizada es la angustia y la incertidumbre: “están angustiados por la situación económica, tienen miedo a perder el trabajo y a que aumente la inseguridad”, asegura Martínez Castro.

“Los síntomas con los que llegan al consultorio son nerviosismo, palpitaciones, insomnio, sensación de falta de aire… Son todos síntomas de ansiedad. Es que la gente está teniendo pensamientos que asusta, que no son irreales, pero que aumentan los síntomas y muchas veces generan ataques de pánico”, explica la psicóloga.

Desde el lunes todos, más allá de banderas políticas, estamos preocupados y viviendo con zozobra lo que está ocurriendo en el país. Entonces, ¿cuándo es el momento de pedir ayuda a un profesional?

“Cuando la calidad de vida se ve interrumpida, cuando no podés continuar con tus actividades diarias”, responde Martínez Castro. Y advierte: “Es importante hacer la consulta antes de que sea tarde”. Está comprobado que la terapia cognitiva conductual, que es breve y se focaliza en el problema, es ideal para este tipo de situación.

Si estás preocupada, pero eso no afecta tu rutina diaria, la psicóloga recomienda “no adelantarse en forma negativa a los hechos que van a suceder. Vivir el día a día. Estamos en una situación de incertidumbre, no tenemos la capacidad para saber lo que va a pasar ni las consecuencias. Entonces no hay que adelantarse a los hechos en forma negativa”. Y concluye diciendo: “hasta hace 6 años estabámos en el sexto puesto entre los países del mundo con más ansiedad. No quiero ni pensar en qué puesto estamos hoy”.