Mike Tyson reveló cuántos dólares gasta por mes en marihuana

Desde enero de 2018 Mike Tyson tiene un emprendimiento en California dedicado exclusivamente al cultivo de la marihuana para distribución y su posterior consumo, En ese contexto, el exboxeador hizo una revelación: cuánto gasta y cuánta marihuana consume.

En ese estado de Estados Unidos los productos de cannabis son legales. Tyson tiene un podcast con Eben Britton, un exjugador de la NFL. "¿Cuánto fumamos al mes? ¿Alrededor de 40.000 dólares?", le preguntó el exboxeador a Britton. "No sé, fumaremos 10 toneladas al mes". contestó, con exageración, su socio.

Tyson también hizo promoción de su marca recientemente en eventos en los que lo vio fumar marihuana. El ex boxeador lidera un proyecto en California, ciudad en la que desde el 1 de enero de 2018 entró en vigencia la legalización de marihuana con fines recreativos.

Tyson tiene en mente construir un resort de marihuana en la región de Palm Springs, California, un proyecto con el nombre de "Tyson Ranch". Serian 420 hectáreas donde se podría fumar marihuana en la mayoría de los sitios, según declaraciones que hizo en junio un socio de Tyson.

Hace dos meses, había lanzado su intención de conocer al Papa Francisco para contarle de los beneficios del cannabis. "He estado en Italia varias veces, incluso en el Vaticano, pero nunca he conocido al Papa. Me gustaría conocer a Francisco, creo que sería fantástico porque veo cuánto está luchando para mejorar el mundo. Y sería una buena oportunidad para hablar sobre el cannabis también con el Papa", lanzó el ex boxeador en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

"La marihuana es la droga milagrosa del futuro", afirmó Mike en el programa Today, de la cadena MSNBC. Allí, también, explicó que cree en los beneficios terapéuticos del cannabis. "No estoy abogando para que todo el mundo fume marihuana, solo hablo por mí mismo", agregó.

