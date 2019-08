Ashley Graham: top model curvy… ¡y embarazada!

Ashley Graham compartió la noticia de su embarazo con sus millones de seguidores. Foto: Instagram.

Ashley Graham (31), la modelo curvy que consiguió posicionarse entre las más cotizadas del mundo y símbolo del movimiento Body Positive, anunció que está embarazada y espera su primer hijo.

Lo hizo a través de un breve, feliz y emotivo video en su cuenta de Instagram junto a su marido, el director de cine Justin Ervin (31), y justo cuando se cumplió el noveno aniversario de su casamiento.

Ashley Graham y Justin Ervin se casaron hace exactamente 9 años. Foto: Fotonoticias.

“Hace nueve años, un día como hoy, me casé con el amor de mi vida. ¡Este ha sido el mejor viaje con mi persona favorita en el mundo! Hoy nos sentimos bendecidos, agradecidos y emocionados por celebrar que nuestra familia crece. ¡Feliz aniversario, Justin! La vida está a punto de ser aún mejor”, escribió Ashley Graham debajo del video en el que sobran las sonrisas, las miradas cómplices y una exclamación: ¡Sorpresa!, en el momento que la cámara del celular apunta a la panza reveladora.

Su marido, Justin Ervin, también compartió su alegría entre sus seguidores, y mostró la imagen de una ecografía. Foto: Instagram.

También Justin Ervin compartió su alegría entre sus seguidores y hasta agregó un dato más. Mejor dicho, una foto que vale por un montón: la clásica imagen de la ecografía. Y escribió: “Mi amor eterno y mi inspiración diaria. Feliz aniversario Ashley, estos 9 años han sido como toda una vida. Supongo es que porque mi vida comenzó realmente cuando tu llegaste a ella. Ahora que hemos construido una vida juntos, vamos a crear una vida juntos. Te amo, los amo”, concluyó ya sumando al bebé o beba en camino.

Ashley Grahalm, curvy y orgullosa en una campaña de trajes de baño. Foto: Fotonoticias.

Ashley Graham, un ícono del body positive. Foto: Fotonoticias.

Seguramente, empieza una temporada sin viajes, compromisos y hasta fuera de la escena profesional para Ashley Graham que, desde sus inicios, marcó un antes y un después en la industria,

Nadie como ella llegó tan lejos en el mundo de la moda sin renunciar a los estándares establecidos. La modelo norteamericana fue tapa de las revistas Nº1 de la moda, imagen de firmas top internacionales, creadora ella misma de ropa para mujeres como ella, ¡reales!, y escribió un libro, ”New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like” sobre su propia vida, desarrollo de la confianza y empoderamiento, y sobre la revolución que provocó en el mundo de la belleza y la moda.

Curvy y orgullosa. Ashley Graham celebra su cuerpo más que nunca.