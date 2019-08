Central Norte apostaría al mismo once

El cuervo continúa trabajando a la espera del amistoso de este domingo frente a Juventud Antoniana en el estadio Martearena.

Si bien el cuerpo técnico no confirmó el once para enfrentar al santo, en principio sería el mismo que cayó en el último amistoso frente a Gimnasia de Jujuy con: Pegini; Figueroa, Rodríguez, Krupoviesa y Jiménez; Gaggi, Iturrieta, Iglesias y Arriola; Martínez y Ríos.

El plantel entrenará hoy en el estadio Dr. Luis Güemes donde el cuerpo técnico hará la práctica de fútbol para ir perfilando al once que estará el domingo en cancha.

Cabe destacar que el volante Fausto Apaza padece una lesión en el quinto metatarsiano y será baja por al menos 15 días por lo que no llegaría al inicio del torneo.

Si bien restan diecisiete días para el debut en el Federa A frente a Juventud Unida de Gualeguaychú, en condición de visitante, el técnico Ezequiel Medrán le está dando prioridad a este once titular, sobre todo en mitad de cancha ya que en la primera fecha no podrá contar con Osvaldo Young, quien fue expulsado en la final de vuelta frente a Guaraní Antonio Franco.