Coudet: "A Gallardo no le repreguntan cuando no tiene el equipo"

El DT de Racing Club, Eduardo Coudet, no confirmó el equipo que este sábado enfrentará a River en Avellaneda por la tercera fecha de la Superliga y deslizó que no hay “repregunta” de la prensa cuando Marcelo Gallardo hace lo mismo.

“El equipo es el que dieron en la semana. A Gallardo no le repreguntan cuando no tiene el equipo”, dijo Coudet en el inicio de la conferencia de prensa que brindó en el Cilindro de Avellaneda ante la insistencia de los periodistas por la confirmación de la alineación.

Coudet también se refirió al arquero Franco Armani, figura en los últimos choques entre River y Racing, y coincidió con Gallardo: “Racing se enfrenta con River y no con Armani. Enfrentamos un gran equipo con buenos jugadores en todas sus posiciones. Estoy enfocado en Racing, en lo que podemos y tenemos que dar, respetando al rival, pero pensando lo que tenemos que hacer nosotros”.

El Chacho juzgó el choque ante River como “una nueva oportunidad” para vencer al club de Núñez luego de las derrotas por Superliga y Copa Libertadores 2018. “Para ser mejor siempre es bueno jugar contra los mejores y River es uno de ellos”, señaló el ex-DT de Rosario Central.

“Nos encanta jugar en casa, con nuestra gente y no hay mejor panorama que jugar en casa porque tenemos un plus con nuestro público. Que la gente venga con confianza, el equipo llega bien y ojalá le regalemos un buen partido”, indicó Coudet.

El entrenador de Racing aseguró que serán “protagonistas hasta el final” del torneo y solicitó “paciencia” para los cinco refuerzos, quienes trabajaron a contratiempo en la pretemporada.

“Racing no es un club fácil. Trajimos buenos jugadores que nos darán réditos, pero no hay que volverse locos y exigirlos”, manifestó el Chacho.

Racing, último campeón de la Superliga, recibirá este sábado a River Plate, ganador de la Copa Libertadores 2018, por la tercera jornada del campeonato local desde las 20 en el estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda.