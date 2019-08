Aclaraciones sobre los aumentos a jubilados

Rubén Toconás (Capital): ¿Cuánto subirán las jubilaciones en lo que queda del año y cómo quedarán frente a la inflación?

Buen día Rubén. En primer lugar le adelanto los aumentos para lo que resta del año, que son los previstos ordinariamente en la ley de movilidad, dado que desde el Gobierno confirmaron esta semana que para los jubilados no habrá pagos extraordinarios. Desde el 1§ de septiembre las jubilaciones aumentarán un 12,22%; de esta forma la jubilación mínima llegará a $12.937, la pensión universal del adulto mayor a $10.349 y las pensiones no contributivas $9.056. El último aumento del 2019 llegará en el mes de diciembre que se avizora lejano y, aunque aún no es oficial, llegaría al 9%. Con este esquema, los aumentos a lo largo del año serían de 11,8%, 10,8%, 12,2% y 9% en marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente, lo cual acumulado representa un crecimiento de las jubilaciones del 51%. La gran incógnita luego de la devaluación del 25% del lunes negro es que va a pasar con los precios. Los principales analistas económicos han reconsiderado sus proyecciones y ya estiman una inflación con un piso del 50%. Le confieso Rubén, como habrá leído en anteriores columnas, que era optimista y esperaba un 2019 donde los jubilados comenzaran a recuperar, aunque más no fuera lentamente, la pérdida de poder adquisitivo que dejó un 2018 durísimo. Hoy no lo veo posible. Habrá que tener esperanza en un 2020 mejor.

Héctor Chávez (Capital): tengo 58 años y aporté como chofer de larga distancia y también tengo años de aportes comunes. ¿Cómo podré jubilarme?

Buen día Héctor. La normativa vigente (Decreto 4257/68) establece que "el personal que se desempeñe habitualmente como conductor de ómnibus o vehículos de transporte colectivo de personas, perteneciente a líneas regulares urbanas, interurbanas o de larga distancia" puede acceder a la jubilación a los 55 años de edad, siempre y cuando acredite 30 años de servicios en esa actividad. Si no llegara a reunir los 30 años como chofer, está previsto un prorrateo con los servicios restantes que en su caso son comunes y requieren una edad de 65 años. Pero para poder hacerlo y responderle con exactitud sería necesario conocer la cantidad de años de servicios como chofer de larga distancia y los servicios con aportes comunes. De esta forma se puede determinar cuál es la edad requerida.

Silvia Olarte (Orán): soy jubilada docente y tengo dudas sobre el próximo aumento para nosotras.

Estimada Silvia. Los jubilados docentes nacionales tienen su propio régimen de movilidad semestral, no trimestral como los jubilados del régimen general. En septiembre corresponde el segundo de estos aumentos. Esta semana Anses publicó que llegará a 18,85% en función de la variación que tuvieron los salarios de los docentes en actividad entre enero y junio de este año. En marzo, las jubilaciones de los docentes nacionales aumentaron el 25,64%. Con esto el alza anual es de 49,3%.