En el paraje San Lorenzo se honró al santo patrono y repasaron la historia del lugar

El paraje de San Lorenzo honró a su santo patrono con la misma devoción de todos los años.

Luego de la procesión, los gauchos y los alumnos desfilaron como marca la tradición. También se compartió un almuerzo criollo y espectáculos folclóricos con todos los presentes en el evento.

El sábado pasado, antes del mediodía, el paraje San Lorenzo se vistió de los colores rojo y negro en honor al poncho salteño, de blanco y celeste en honor a nuestra patria y de amarillo y blanco en honor a la iglesia del Santo Lorenzo.

Con el Santo al hombro, la pequeña comuna realizó la tradicional procesión. Al regresar, ya con San Lorenzo en el altar, comenzó la santa misa, a cargo del padre Eduardo "Lalo" Correa. Cabe destacar que el nuevo párroco, mimado del Papa Francisco, como no podía ser de otra manera, a la hora de la bendición no escatima en tirar agua bendita generosamente, de punta a punta, y a la hora del sermón no tiene pelos en la lengua, sus misas sin dudas son de lo más alegres e histriónicas.

Al finalizar la misa la comunidad se fue ordenando rápida y ansiosamente al costado del caminito de tierra para dar lugar al desfile de gauchos, alumnos y docentes, como ya es tradicional en las cálidas fiestas del interior. La conducción del desfile estuvo a cargo del icónico gaucho don Carlos "Cacho" López.

San Lorenzo está ubicado en la zona sur de Salta, a 70 kilómetros de Rosario de la Frontera, y 110 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Se accede al mismo a través de Antillas, ya que queda en su interior. Tiene mil habitantes.

Un emporio agropecuario

También recordó que "además, acá había grandes caballerizas, donde se criaban los caballos para el polo. También se comenta que varios caballos de acá fueron premiados en la Rural, en sus inicios. Esta zona era un emporio agropecuario, acá se sembraba maíz, avena, cebada y la alfalfa para los caballos".

"Luego, por las malas administraciones, ese emporio fue desapareciendo, porque los primitivos dueños estaban mucho en Tucumán, don Alfredo Guzmán trabaja mucho allí y como dice el dicho: el ojo del amo engorda el ganado, empezó a decaer, hasta que se perdió prácticamente casi todo".

"Ahora está en manos de una empresa que se llama Contadores Asociados, y el dueño, Luis Cerda, está trabajando de una forma muy seria, siembra, y la mayoría de la gente vive de la finca, también gracias a la Municipalidad, ya que sus pobladores reciben otra ayuda", explicó.

Fieles a San Lorenzo, como todos los años, los gauchos desfilaron con sus caballos.

"Antes en San Lorenzo había un correo, con su telégrafo, el cual era de vital importancia para la época, también había una vieja escuelita, ahora ya tenemos una nueva, y había gran cantidad de gente, algunos trabajaban en el correo, otros en las fincas y otros en escuelas".

Cabe destacar que gracias a la gestión de Juan Carlos Romero, a través del intendente de la Segunda Sección, sus pobladores lograron tener sus terrenos propios. "Nosotros apenas entramos en la Municipalidad vimos una necesidad y una problemática en la comunidad de San Lorenzo, que la gente no era dueña de su tierra, antes había cinco dueños y eran los que se atribuían el lugar. Por eso, cuando le planteamos la situación a Juan Carlos Romero, quien era gobernador en ese momento, realizó los trámites de expropiación y conseguimos 360 hectáreas, las cuales pasaron a manos de la Provincia, y todos sus ocupantes nunca más tuvieron problemas", señaló el jefe comunal de la Segunda Sección, Mur Reynaga, a El Tribuno.

"Luego los notificamos a través del juez de Paz, mediante Tierra y Hábitat, se dispuso la ubicación de todos los núcleos familiares, y desde ese día mucha gente, que está más arriba, como ser El Morenillo y otras zonas del cerro donde no llegan la luz, el agua, ni tampoco hay caminos seguros, por todos esos motivos, les quedaba más cómodo vivir aquí, y desde ese momento creció mucho la población", indicó el intendente.

Mil habitantes

Cabe señalar que actualmente viven mil personas en el inhóspito paraje de San Lorenzo. Años atrás no tenían luz, y a pesar de los cientos de trámites y gestiones ante Edesa, nunca la empresa respondió ante los pedidos.

"Ante las necesidades y el aumento de la población, construimos una capilla, dos aulas más en la escuelita, más un jardín de infantes. Antes había más de cincuenta familias que no tenían luz, y como no había posibilidad que Edesa hiciera una prolongación de la red energética, decidimos a través de la Municipalidad comprar un grupo electrógeno, e iluminamos la calle a la vez que le proveíamos energía a estas familias", explicó.

También se construyó una planta potabilizadora para proveer de agua a toda la comuna.

Finalmente el intendente señaló la importancia de la educación y el crecimiento de la matrícula de la Segunda Sección, y también destacó: "Quiero agradecer a todos los que llegaron a compartir la fiesta de San Lorenzo con un pueblo pequeño pero con una fe inmensa".

Mur Reynaga, desde los confines de la Provincia, en la Segunda Sección de Rosario de la Frontera, hizo un llamamiento a las autoridades provinciales y nacionales para que "puedan ver las necesidades que tenemos en el interior, en los parajes más alejados, que parecen no existir, pero vibran".

Un ingenio azucarero que la guerra dejó trunco

Tenía toda la estructura para desarrollar un ingenio azucarero.

La historia del paraje San Lorenzo, en Rosario de la Frontera, es desconocida y muy rica. “En un principio, cuando recién se creó este pueblo, tenía toda la estructura para llevar a cabo un ingenio azucarero, todas las infraestructuras de riego que tenía la finca, incluso alrededor del dique, estaban diseñadas con ese objetivo”, relató López.

“Los primitivos dueños, que eran Eliseo y Zoilo Cantón, fueron a Alemania a comprar las máquinas en el 1935 aproximadamente, ya que antes para hacer una compra no existía ni las transferencias ni nada de estas nuevas tecnologías, por lo que había que llevar el dinero en maleta. Allá una vez Alemania, los sorprendió la segunda guerra mundial, al desaparecer el dinero y sus dueños, ese proyecto quedó trunco”, señaló.

“Después, a pasos agigantados, al ser en aquellos años una estancia tan grande, se hablaba de 17 mil hectáreas aproximadamente, que estaban separadas por diecisiete puestos de haciendas, con mil vacas cada una de ellas, y se dice que llegaron a cargar un tren mensual de hacienda desde Antillas, directo a Buenos Aires. En esos viajes, mandaban 25 vagones de vaca y novillo, que iban a Liniers, y un vagón de quesos, y otro de suela, ya que acá se elaboraban los mejores quesos y las mejores suelas, y esta última era para proveer al ejército, ya que era muy resistente y gruesa”.