Goleada de la U a Tigres en la liguilla del Súper 10

La liguilla Súper 10-2020 volvió ayer a la acción con cuatro partidos y el que falta se jugará hoy entre Lince y el Jockey Club de Salta. La segunda fecha arrancó con la victoria de Universitario RC y las derrotas de Tigres, Gimnasia y Tiro y Tiro Federal.

La U y Tigres protagonizaron el duelo salteño de la fecha, pero no hubo equivalencias. Los verdes del Huaico vencieron 40 a 14. Seis tries y cinco conversiones es la síntesis de un resultado que lo ubica a la U en la cima, por lo menos hasta que jueguen Lince y Jockey.

En tanto, Gimnasia y Tiro no pudo aprovechar su localía y perdió 24 a 14 frente al Jockey Club de Tucumán. Otro de los salteños que perdió en condición de local fue Tiro Federal al caer 46 a 19 contra Santiago Lawn Tennis.

Hoy será el turno de Lince y Jockey de Salta, los únicos equipos que sumaron de a cinco en la primera fecha. Los tucumanos será locales desde las 16.10. De este torneo saldrán los tres equipos que completarán el Súper 10 de la próxima temporada en el Regional del NOA