El Chipi y su tercer Mundial, de Nueva Zelanda a Japón

No serán uno, tampoco dos, sino tres los Mundiales que jugará el salteño Juan Figallo. Se formó en el Jockey Club de Salta cargando ese sueño que tiene todo jugador: vestir la camiseta celeste y blanca de su selección y defenderla frente a los mejores. Ayer, el Chipi fue convocado por Mario Ledesma, head coach de Los Pumas, para jugar la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Japón desde el 20 de septiembre.

Ledesma anunció los 31 jugadores que llevará al país asiático donde debutará en Tokio el 21 de septiembre, desde las 4.15 de nuestro país, frente a Francia. Como en toda lista, hay sorpresas entre algunos de los jugadores que fueron convocados y aquellos que no. Pero en Salta se esperaba la confirmación de Figallo, muchas dudas no había en cuanto a su presencia a pesar de ser uno de los tres “europeos” que tendrá el plantel en Japón.

Desde su debut en Los Pumas, allá por junio de 2010, Figallo fue construyendo un camino libre de análisis que pudieran dejarlo fuera de alguna convocatoria, porque la mayoría de sus actuaciones fueron solventes. Solo las lesiones y la decisión de no citar a jugadores que no tengan contrato con la UAR lo alejaron de Los Pumas. Pero cuando se abrió la posibilidad de su regreso, Ledesma no lo dudó y tampoco la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby.

Para Figallo será el tercer Mundial de su carrera. Alguna vez, Juan le pidió a su padre que lo lleve a ver un Mundial y la repuesta fue contundente y premonitoria: “Vos no vas a ver un Mundial, lo vas a jugar”. Y así fue.

Primero llegó el Mundial de Nueva Zelanda 2011, al que fue convocado por Santiago Phelan. El Chipi fue titular en todos los partidos, convirtió un try en la victoria sobre Rumania (43 a 8) e integró el equipo ideal del Mundial como el mejor pilar derecho. Ese torneo lo jugó junto a Rodrigo Roncero y Mario Ledesma en la primera línea.

Cuatro años después, ya con Daniel Hourcade como head coach, el Chipi seguía siendo una pieza clave. En una gira por Australia, previa al Rugby Championship y al Mundial de Inglaterra, se lesionó el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

La recuperación llegó en tiempo récord. La lesión en pleno Mundial de Nahuel Tetaz Chaparro obligó a Hourcade a buscar un reemplazante. Inmediatamente lo llamó al Chipi, que por ese entonces ya jugaba en el Saracens de Inglaterra. Así fue como de un espectador más se convirtió nuevamente en mundialista con Los Pumas.

El Chipi Figallo tendrá su tercer Mundial con Los Pumas, un placer reservado para muy pocos en la historia del rugby argentino.