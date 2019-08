En estado crítico, el Concejo Deliberante ya tocó fondo

Ediles oficialistas y opositores protagonizan un virulento enfrentamiento que ya llegó al ámbito de la Justicia Federal.

Ni los cortes en el suministro de agua, que a pesar de las bajas temperaturas se producen todos los días por la falta de obras; ni la falta de oportunidades laborales para miles de vecinos ni el conflicto docente que tiene a la mayoría de las escuelas públicas sin actividad y sin comedores habilitados, con el consiguiente perjuicio a miles de niños, sobre todo los de familias de escasos recursos económicos. Nada de eso preocupa ni desvela al cuerpo de concejales de Tartagal, enfrascados como están en una pelea que solo les interesa a ellos pero que cada dia que transcurre toma aún más virulencia. Los tartagalenses, preocupados por otras cuestiones más terrenales, escuchan y miran azorados un enfrentamiento de todos contra todos, cuyos protagonistas son los 10 ediles de Tartagal.

La semana que transcurre comenzó con otra discusión en el seno del cuerpo deliberativo de Tartagal, cuando el edil Doddy Arias intentó por enésima vez el tratamiento del único tema que desde el mes de abril pasado lo desvela: remover a las actuales autoridades del Concejo (presidente, vicepresidentes, secretarios y asesores) para mocionarse él mismo en los cargos más importantes y cumplir su cometido: quedar al frente de la Intendencia, que en Tartagal está ocupada por el presidente del Concejo Deliberante en forma interina.

El rechazo de la mayoría oficialista no se hizo esperar y con fundamentos jurídicos frustraron una nueva embestida de quien fuera incondicional de la actual gestión de gobierno.

Remover a las autoridades

Enojado como estaba por el rechazo, Arias decidió convocar, junto a los cuatro concejales del radicalismo -Matías Monteagudo, Santiago Vargas, Silvia Natalia Loria y Victoria Bonillo- a una sesión especial "para remover a las autoridades del cuerpo".

Pero cuando estaba todo listo una bomba mediática cayó sobre Arias, por lo que los radicales -como lo habían hecho en el mes de abril pasado cuando Arias se mocionó para el cargo de vicepresidente primero del cuerpo- volvieron a dejarlo solo y nunca aparecieron por el recinto.

Y fue que en la jornada del jueves comenzaron a viralizarse tres audios donde un hombre le formula un pedido por demás de claro a su interlocutor al que identifica como "Negro": "Hay que secuestrarlo al concejal Centurión".

En el último de los audios el que hace el pedido le sugiere "que lo tenga retenido por lo menos una hora y media" al jóven edil del Partido de la Victoria, a quien califica como "el tonto ese".

El autor de los mensajes de audio es nada mas y nada menos -y así lo reconoció en una entrevista realizada por El Tribuno el concejal Doddy Omar Arias- su propio hermano, el juez de paz de Tartagal Fabricio Arias.

Con los audios en su poder Maximiliano Centurión se dirigió al Escuadrón 52 de la Gendarmería Nacional, donde formalizó una denuncia por una supuesta amenaza de privación ilegítima de la libertad, delito que se tramita en el fuero federal. La denuncia cayó en el Juzgado Federal de Orán, a cargo de Gustavo Montoya, quien deberá investigar el hecho delictivo que involucra al edil Arias pero también a su hermano y juez de Paz designado por la Corte de Justicia de la Provincia, la persona que en los audios pide que el tal "Negro" lo mantenga retenido al edil oficialista.

"Era una broma..."

Doddy Arias, que junto al bloque radical había convocado a las 19.30 a la sesión especial el día jueves para remover a las autoridades del cuerpo, como era de esperarse se quedó solo.

Consultado por El Tribuno por la actitud de sus pares de la bancada radical, consideró que “seguramente se asustaron, me dejaron solo pero no importa, voy a seguir luchando solo porque esta es mi causa. Estoy en contra de la corrupción, por eso quieren ensuciarme pero no me conocen, jamás voy a bajar los brazos hasta que toda esta gente se vaya”, expresó en referencia a los ediles norteños de la bancada oficialista, incluido el actual intendente interino Eduardo Leavy.

Arias se refirió a la viralización de los audios y reconoció sin dudar que “la voz que se escucha es la de mi hermano Fabricio. Pero no es lo que ellos quieren hacer creer. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y siempre nos hacemos esas bromas que pueden ser tontas pero no dejan de ser bromas. Lo que mi hermano le decía a un amigo al que le decimos Negro de apodo, es que lo secuestre al concejal Centurión porque a ese muchacho la señora no lo deja salir ni a jugar al fútbol; en tono de cargadas decíamos que lo tiene cortito. Pero esta gente quiere utilizar este tema para hacernos pasar como si fuéramos unos mafiosos”, intentó como explicación, aunque reconoció que con Centurión nunca tuvo una amistad ni compartieron actividades deportivas.

Arias, envuelto en llamas no solo por la viralización de los audios que lo involucran y perjudican a él, sino también a su propio hermano, debió responder por qué fue dejado cesante cuando ejercía como docente en una escuela pública del departamento San Martín, ya que, según el expediente en cuestión, provocó un daño patrimonial al establecimiento donde ejercía como director. Fotocopias de la resolución ministerial están en poder de prácticamente todos los medios de información locales. Pero minimizó el hecho y explicó que “eso pasó en el 2002; pero ahora lo viralizan para dejarme como un corrupto”.

Conferencia que dejó dudas

En la mañana de ayer el cuerpo de concejales del oficialismo convocó a una conferencia de prensa pero extrañamente casi no hablaron. Quien respondió a los medios fue Silvio Leclerc, coordinador entre el Concejo y el ejecutivo municipal. El funcionario aseguró que quien había recibido esos audios fue él mismo y que luego se los dio a conocer a la supuesta víctima, el edil Maximiliano Centurión. Pero no quiso revelar quién se los acercó y solo se refirió a “un arrepentido. Como el tema está en la Justicia donde seguramente seré citado a declarar como testigo, me excuso de brindar mayores detalles”, expresó.

Quien se mostró muy afectado por la situación fue el edil Maximiliano Centurión, quien dijo temer “por mi seguridad y por la de mi familia. Creo que tengo una paranoia por la situación y mi familia está igual que yo”, manifestó el edil de 25 años de edad, quien reveló que tiempo antes de este episodio “el concejal Arias me ofreció hasta sobornos para que yo lo vote a él (como autoridad del cuerpo), pero nunca acepté porque estoy dentro de un proyecto político. Hoy me doy cuenta de que no me equivoqué porque es de temer”, dijo.

Por la negativa de Leclerc a dar precisiones sobre el audio, lo que no quedó claro es el porqué del temor actual del edil Centurión si supuestamente los audios fueron grabados en abril pasado cuando se decidía el nombre de las autoridades del deliberativo. Posiblemente los hayan reflotado la semana anterior cuando Arias volvió a insistir con la remoción de autoridades del cuerpo.

La decisión de los ediles -según lo explicó el coordinador Leclerc- “es conformar una comisión para investigar la conducta del concejal Doddy Omar Arias y serán convocados para que la integren los concejales de la bancada del radicalismo”, expresó el funcionario ante el mutismo de los cinco concejales oficialistas.