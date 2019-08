Tu ruta no es mi ruta

Luego de tantas versiones, finalmente los dos exdelanteros de lujo que tuvo Boca recientemente tomarán rumbos diferentes, uno en Europa y el otro en Norteamérica.

Cristian Pavón se irá a préstamo a los Angeles Galaxy, el club donde el entrenador es Guillermo Barros Schelotto, ganándole la pulseada al Bordeaux de Francia, institución que para la dirigencia de Boca era la más adecuada por la vidriera que representa Europa.

Pero la presión del delantero pudo más, quería ser dirigido nuevamente por Guillermo y se va a préstamo por 2 millones de dólares por 18 meses y una opción de 20 millones. Pero Darío Benedetto sí tiene pasaje para Francia para incorporarse al Olimpyque de Marsella y aunque esperaba estar cerca de Pavón, no será así.

Lo cierto es que pasaron dos mercados de pases desde aquella final de Copa Libertadores entre Boca y River en el Estadio Santiago Bernabéu, aquel 9 de diciembre de 2018 y el plantel xeneize quedó casi irreconocible. De los once que fueron titulares en Madrid, apenas quedarán cuatro, una vez que se consumen las salidas Darío Benedetto y Cristian Pavón.

En poco más de siete meses, del equipo que salió a jugar el Superclásico de diciembre, siete jugadores ya no pertenecen más al club, otros dos no fueron titulares en los últimos partidos y apenas dos permanecen como piezas importantes. Sólo quedan Esteban Andrada y Carlos Izquierdoz como titulares, mientras que Julio Buffarini y Sebastián Villa pelean su puesto: el lateral se recupera de una lesión y el delantero tiene mucha competencia con la llegada de Eduardo Salvio.

Pero el Pipa, en la previa de su partida al Viejo Continente, reconoció lo que significó esa caída ante el eterno rival, pero asegura que hubo una recuperación rápida. Boca se mantuvo en un alto nivel de competencia y los clubes vinieron a llevarse a varios futbolistas.

“Fue un golpe muy duro haber perdido contra River, de eso no hay dudas, pero creo que después hicimos borrón y cuenta nueva. Fuimos campeones. Es muy difícil recuperarse y creo que lo hicimos: hoy estamos otra vez en cuartos de final de la Copa”, expresó el delantero. Después de la definición ante River, Boca ganó la Supercopa Argentina por penales frente a Rosario Central y cayó en la final de la Copa de la Superliga ante Tigre.

Pero también reconoció: “Tengo 29 años, no hay muchos casos que a los 29 años tengan ofertas de clubes importantes de Europa: es mi momento y quiero aprovecharlo”.

Y en cuanto a su salida de Boca comentó: “Es una mezcla de sensaciones: lo que viví en Boca y lo que me dio la gente de Boca no lo voy a vivir más en ningún lado, salvo que vuelva acá; pero a la vez estoy contento porque estuve esperando la oportunidad en Europa”.