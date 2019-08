“Muchos inversores en vez de producir en Salta se van a otra provincia por la seguridad jurídica”

El jueves arranca la mayor muestra del campo de la provincia. La 75 edición de la Expo Rural tendrá lugar hasta el lunes en el predio de la Sociedad Rural Salteña de la capital. El presidente de esa institución, Ignacio García del Río, habló con El Tribuno sobre las expectativas que se tienen para la exposición y cómo se prepara el sector productivo agrícola ganadero para estos tiempos de incertidumbre política y económica.

¿Cómo avanzan los preparativos para la Expo Rural?

Estamos ultimando los detalles para el ingreso de animales al predio ferial que se realizará hasta el miércoles. El jueves, a partir de las 9, será la inauguración y después empezaremos con todo el resto de las actividades de la exposición hasta el domingo, que terminará con un espectáculo folclórico y el lunes se concretará el remate de los animales.

¿Y cuáles son las expectativas para esta muestra en el marco de una coyuntura política y económica convulsionada?

Para ser absolutamente franco, esta situación de enorme incertidumbre generó algún cimbronazo en la exposición; sin embargo, en la muestra estarán la mayoría de los expositores que estaban inscriptos. Tenemos confirmada la asistencia de prácticamente todos los animales que también estaban inscriptos. Lógicamente, estamos con muchísima incertidumbre. Uno puede hacer una buena muestra pero también tiene que tener resultados económicos, y eso lo vamos a conocer más concretamente en el transcurso de la exposición. Sin embargo, debo decirte que hasta ahora el entusiasmo de la gente sigue siendo bastante importante y veremos cómo termina el lunes con los remates.

Si bien la Expo justamente sirve para mostrar lo que tiene el campo salteño, también es un ámbito para hacer negocios, ¿cómo piensa que va resultar esto último?

Nosotros siempre tratamos de analizar la exposición desde distintas aristas. El objetivo de la muestra es traer a la ciudad todo lo que tiene el campo, no solamente en cuanto a animales sino también no hay que olvidarse que esta es una exposición a la que vienen otras actividades del agro, no solamente la ganadera. Este año en particular se van a poner pantallas LED para transmitir las distintas actividades productivas de Salta relacionadas con el campo. Obviamente, detrás de todo esto e independientemente de la muestra el productor viene con la expectativa de venta y en ese sentido me parece que hay algunas chances de mejorar ciertas cuestiones con el decreto que sacó el Ministerio de la Producción con el que todos los contratos y operaciones que se hagan durante el transcurso de la exposición van a estar exentos del impuestos de sellos y actividades económicas. No es para nada la salvación, pero indudablemente me parece que es un mecanismo por el cual se alienta a hacer algunas operaciones concretamente en la exposición.

¿Qué impacto tendrán los cimbronazos de estos tiempos electorales en la producción ganadera de la provincia, que es algo que viene creciendo en los últimos años? ¿Habrá un freno a la actividad?

Hay que hacer dos análisis distintos, uno a nivel nacional y otro provincial. A nivel local creo que se creció aun a pesar de las políticas de Estado en materia de desarrollo productivo de la provincia. A nivel nacional, obviamente hay una gran expectativa con lo que pueda pasar con la puesta en marcha del convenio marco entre la Unión Europea y el Mercosur. Eso genera expectativa de mayor exportación y alienta el crecimiento del stock ganadero nacional. Eso también debe estar acompañado por otras medidas como el financiamiento, y la verdad que, en ese sentido, tampoco estaba demasiado sencillo conseguirlo. Con respecto a tu pregunta, creo que los cambios bruscos siempre afectan el crecimiento de esta o de cualquier otra actividad.

Entiendo que la crítica que le está haciendo a la Provincia tiene que ver que con la falta de definiciones sobre el ordenamiento territorial...

Es por varios factores. Hay cosas concretas, cuando uno va a remates a otras provincias, en Santiago del Estero, por ejemplo, vemos que creció muchísimo la actividad ganadera en los últimos diez o doce años y eso es porque tienen un mecanismo de financiación para los productores que está dado por el Gobierno de esa provincia, que es muy importante. Nosotros no tuvimos eso nunca. Y después tampoco hay demasiados incentivos, el tema del ordenamiento pudo haber sido uno, pero no es necesariamente el único porque hoy la provincia cuenta con un montón de hectáreas que ni siquiera están pobladas con hacienda, muchos inversores locales en vez de producir en Salta se van a otra provincia por un tema de seguridad jurídica. Acá pasa con lo que se habilita o no, permiso o no permiso pero bueno ante eso, ante la incertidumbre, los productores prefirieron otras provincias, con otras reglas.

¿Y sobre ese tema del ordenamiento territorial pudieron hablar con quienes se postulan como candidatos a gobernador o es muy pronto para esas charlas?

Nosotros lo tenemos absolutamente en agenda, lo que pasa es que hasta el domingo no teníamos ni siquiera definido quiénes eran los candidatos y sus compañeros de fórmula. Creo que ya tenemos el panorama mucho más claro y, después de terminar esta exposición, uno de los temas fundamentales para nosotros será encarar diálogos con los distintos cuadros políticos para ver cuáles son las posiciones de cada uno de ellos en materia productiva, en todo lo que tiene que ver con la agricultura en general.

Uno de los primeros comentarios que surgen cuando existe una devaluación, como la que está viviendo el país, es que entre los sectores más beneficiados se encuentra el campo por las exportaciones, ¿cuánto hay de verdad detrás de esa afirmación?

Puede ser beneficioso en algún caso muy puntual, pero tenemos que tener en claro que el campo está endeudado en dólares y se le cobra en dólares. La mayoría de los insumos es en dólares. En general, la mayor parte de la deuda de un productor es en dólares, con lo cual no en todos los casos la devaluación beneficia a la producción. En algunos casos puede ser, pero no es lo general.

Y en ese sentido, ¿el precio del dólar, que ronda los 60 pesos, es conveniente?

Para mí es un tema bien delicado, sobre todo porque tiene que ver más con otras actividades que con la ganadera en sí. Insisto, depende a cuál de las actividades dentro de la misma ganadería se apunte, puede ser que el dólar esté en un valor lógico, pero más allá de eso lo que más problema genera es la incertidumbre de no saber cuál será el valor del dólar durante algún tiempo lógico. Hoy lo tenemos a 57 o 58 pesos y mañana no sabemos si va estar a 65 pesos. Esa incertidumbre no es buena para hacer negocios en la actividad agraria.

¿Cuáles son los objetivos que se plantea la dirigencia rural salteña, más allá de lo que pase con las elecciones nacionales y provinciales?

Es que es trascendental una agenda política, en el sentido de tener un poco más claro cuál va ser la mirada del Estado con respecto a nuestro sector, con lo cual tenemos un trabajo bastante arduo en ese sentido. Tenemos la necesidad de seguir trabajando en lo que es la cuestión de nuestro estatus sanitario con el tema aftosa, que si bien hoy estamos con una situación muy buena y con alto índice de vacunación, tenemos que seguir esforzándonos a través de los acuerdos con Senasa y Nación. Son cuestiones transcendentales para la exportación y crecimiento de la ganadería de Salta y después, por supuesto, un sin fin de actividades que mucho tienen que ver con la visión política que tenga el futuro gobierno, tanto nacional como provincial.