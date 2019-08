Una familia con 7 hijos sufrió la usurpación de un lote social

Patricia Bautista tiene siete hijos, dos de ellos discapacitados, y no sabe cómo remediar la usurpación del terreno que le fue otorgado por la comuna en el barrio Islas Malvinas. En estos meses logró adquirir una casita prefabricada de madera, y proyectó el hogar que tanto anhelaba sobre ese terreno. Pero en las últimas semanas los sueños pasaron a ser una horrible pesadilla para la mujer al haber encontrado un día cualquiera ocupado su terreno por terceros y ahora también corre el riesgo de perder su prefabricada.

Cuando en el mes de mayo pasado se disponía a realizar las bases para la instalación de la casita, se dio con dos muchachos que habían hecho posesión de su lote. Ellos adujeron ser los verdaderos dueños de ese terreno. Fueron varias las usurpaciones producidas en ese mes en el Islas Malvinas. Desde entonces a la fecha, Patricia, y otros tantos vecinos damnificados por esas ocupaciones esperan respuestas. Hubo denuncias y hasta intervención policial.

A tal punto llegó el nivel de impunidad con estas ocupaciones, que la fiscalía penal de Rosario de Lerma, le admitió a Baustista, una posible solución "recién cuando pasen las elecciones". A las penurias de la mujer, se sumó otro inconveniente. El comercio de Salta capital que le vendió la prefabricada, la intimó a retirar el producto lo antes posible porque ya han pasado 45 días desde la compra, y ocupa espacio en el depósito.

Un clásico lote usurpado, con plásticos negros para hacer ver que viven ahí las 24 horas.

"Yo tengo los papeles de mi terreno. Tengo comprada mi prefabricada. Pero no puedo ocupar mi lote porque aparecieron otros dueños, justo cuando iba a instalar nuestra casita de madera. La Municipalidad me dio el cemento para realizar los cimientos y el piso. Y justo apareció esta gente. Perdí los materiales de construcción que me habían dado, no tengo el terreno y estoy intimada a retirar la prefabricada porque ya no me la pueden tener en el depósito del comercio", expresó anonadada Bautista.

Con 53 años, la mujer tiene un chico con síndrome Down, y otro con retraso madurativo. Otros cinco hijos adolescentes completan la familia. Con dos pensiones por discapacidad y algunas changas en casas y trabajos de temporada, se rebusca la vida esta madre de familia con sus siete hijos.

Por su extrema necesidad resultó beneficiaria de uno de estos terrenos sociales en el barrio Islas Malvinas. Tiene toda la documentación que la acredita como propietaria y también las facturas de la compra de la casilla prefabricada. "Fui a poner la denuncia en el mes de mayo a la fiscalía penal de Rosario de Lerma. Pero desde entonces no hay novedades. Fui la semana pasada a ver si había novedades y me sugirieron que vuelva después de las elecciones. Porque ahora no se va a solucionar nada", dijo.

Bautista relata que en su terreno una precaria casilla de cartón y alambres para guardar los materiales de construcción que serían utilizados en los cimientos de la prefabricada fue derribada. El cemento se endureció y los postes y el alambre desaparecieron.

"Los que están en mi terreno levantaron con plásticos y cartón una tapera para disimular que habitan las 24 horas. Yo necesito mi terreno", dijo.

Nadie le aporta una solución a la mujer

Ayer, Patricia Bautista recurrió a la oficina de Acción Social de la Municipalidad a plantear su caso. En diálogo con El Tribuno contó luego que podría perder hasta su prefabricada porque no sabe dónde guardarla. “Han pasado 45 días desde la cancelación. Tiene dos ambientes y es cuestión de trasladarla al terreno. Pero deberé pagar por estar depositada en el corralón 20% más de su valor. No tengo dinero. No estoy pidiendo nada, solo que me respeten mi tenencia de terreno para mi familia”, dijo desesperada la pobre mujer.

El caso de Bautista y su familia es análogo a otras usurpaciones. Es habitual descubrir terrenos en el consabido barrio Islas Malvinas con tres y hasta cuatro dueños con papeles precarios de tenencia. La Unidad de Regularización Dominial todavía no regularizó nada.