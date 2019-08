Iannizzotto, titular de Coninagro: “Si las retenciones ayudan en esta crisis, que las apliquen”

Uno de los hombres fuertes de la Mesa de Enlace hizo declaraciones inéditas un día después de que el presidente Mauricio Macri ratificara que no hará cambios en el esquema de retenciones al campo.

Carlos Iannizzotto, el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y parte de la Mesa de Enlace, dijo que “si las retenciones ayudan en esta crisis, que las apliquen”.

Es la primera vez que un dirigente del campo realiza declaraciones de este tipo, priorizando a quienes están padeciendo más la consecuencias de la crisis. Iannizzotto aclaró en una entrevista con somos Radio AM 530 que no cree que la suba de retenciones resuelvan el conflicto pero que “a la parte humana hay que darle prioridad porque la que debe conducir es la política y no la economía”.

“Creemos que la forma más concreta es producir más, con una política de financiamiento con y una presión tributaria menor, de esa manera el Estado va a recaudar más que poniendo impuesto sobre impuesto porque retrae la inversión”, destacó.

Sin embargo, resaltó que “lo fundamental es ponernos de acuerdo, evitar la desnutrición la pobreza y dar empleo. Tenemos que revertir el proceso que expulse trabajo sino que incorpore”. Iannizzotto fue uno de los dirigentes de la mesa de enlace que participó de una reunión con el presidente Mauricio Macri y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere. En ésta el gobierno ratificó que no hará cambios en el esquema de retenciones al campo.