Tras el paro, docentes priorizan contenidos para alcanzar las competencias básicas

Tras el paro, la gran mayoría de los docentes presentó un plan de recuperación de contenidos con el cual ya se está trabajando en las aulas. Así lo confirmó la ministra de Educación, Analía Berruezo. "Esto está funcionando muy bien dentro de las escuelas, con actividades que tienen que ver con la incorporación de competencias más que de conocimientos", señaló.

Es decir, en la recuperación los educadores se centran en los "contenidos prioritarios" que son los que le van a servir a los chicos para alcanzar las "competencias básicas" que deben adquirir hasta fin de año. En el camino, sin dudas, hay contenidos que nunca se recuperan.

Por ejemplo, añadió la funcionaria provincial: "En primer grado la competencia está relacionada con el manejo de las cuatro operaciones y con la lectoescritura; en primer año del secundario, la competencia se relaciona con el texto narrativo y así... Hay competencias requeridas para la promoción de cada curso". Indicó que desde hace diez años Educación trabaja de esta forma.

Roxana, una maestra de nivel inicial de la zona sur, le contó a El Tribuno que durante el paro tenía que trabajar con sus niñas y niños el proyecto de Convivencia, y no lo pudo hacer. Entonces, hay contenidos de ese tema que ella incluyó en la propuesta de recuperación que los va dando en la medida que puede, mezclado con el proyecto de Arte que ahora imparte. "En la experiencia en grupos aprovecho para enseñarles que no deben romper el trabajo del compañero o en la fila que no deben empujarse y eso es convivencia", ejemplificó.

No obstante, la maestra manifestó: "Con o sin paros, nunca se llegan a dar todos los contenidos planificados, menos si la escuela te exige cumplir con más de cuatro proyectos de forma anual. Así que se priorizan temas para llegar a fin de año con las competencias que los niños necesitan".

En su caso, Roxana prioriza que sus alumnos de sala de cuatro reconozcan algunas letras de su nombre, y el que pueda que llegue a escribirlo; que aprendan a contar del 1 al 5 y que sepan los colores primarios. Sin embargo, advirtió que todo depende del "grupo" de cada maestra.

La directora de un colegio secundario céntrico indicó que de los 87 docentes a su cargo que hicieron paro entre el 15 de julio y el 2 de agosto, 13 no presentaron el proyecto de recuperación correspondiente, lo cual fue informado al Ministerio de Educación que recepcionó las propuestas de las instituciones hasta el viernes pasado.

Contó que el acto de San Martín se pasó a última hora, a las 17.10, cuando antes se hacía a las 16.30, y así va a ser con todos los actos que quedan por hacerse. También si hay salidas previstas deben ser en contraturno, al igual que la elección de la reina de estudiantes.