Miguel Russo: "Hubo decisiones para un solo lado"

El entrenador de Cerro Porteño, de Paraguay, el argentino Miguel Ángel Russo, aseguró que "hubo jugadas muy polémicas" y "decisiones para un solo lado", tras la derrota ante River 2 a 0 en el Monumental, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores,

Russo dijo que "el rival complicó, más allá de la decisión del VAR", y agregó que "hay que ver las jugadas y luego esperar la revancha".

"El segundo penal es discutible también y me dio la sensación que (Exequiel) Palacios lo chocó a Juan Pablo (Carrizo)", señaló, y se quejó de que "estas cosas pasan para un solo lado", y analizó que "van más allá del árbitro, porque es decisión del VAR".

"(Milton) Casco lo golpea a Joaquín Larrivey, no sé si adentro del área o en la medialuna con un codazo, y no cobró, pero habrá que verla", manifestó Russo. En realidad el que golpeó al ex-Vélez fue Enzo Pérez, que ya tenía tarjeta amarilla.

El entrenador argentino destacó "el nivel del rival, pero no es lo mismo empezar perdiendo el partido que empatando".

Y agregó que "el nivel de River es superlativo, y hoy los laterales hicieron diferencia por las bandas", pero reiteró que "el penal tempranero modificó los planes".