Crespo: "Estoy muy bien en Banfield y mi idea es continuar"

El entrenador de Banfield, Hernán Crespo, aseguró este viernes que está “muy bien” en el club y que su idea es continuar en el cargo.

“Yo estoy muy bien acá, muy feliz, me tratan muy bien. Mi idea es continuar acá. Que haya gente que le gusta lo que hago me pone contento, pero estoy focalizado en Banfield solamente”, señaló Crespo en conferencia de prensa sobre el presunto interés de la Federación Boliviana de Fútbol por contratarlo.

Crespo asumió en Banfield a comienzos de 2019, pero hasta el momento los resultados no lo acompañaron. El taladro reúne tres puntos en la actual Superliga tras una victoria y dos derrotas.

El exgoleador de River también se refirió al duelo del próximo domingo ante Boca en el Florencio Sola por la cuarta fecha de la Superliga.

“Boca tiene jugadores de una categoría enorme. No hay que permitir que jueguen, que tengan el menor tiempo posible la pelota y tratar de tenerla nosotros y que ellos corran”, indicó el DT del taladro.

Crespo tuvo un párrafo aparte con el volante Daniele De Rossi a quien enfrentó durante su paso por el fútbol italiano. “Tengo una admiración por él y más después de la elección que hizo porque refuerza la pasión; se dejó llevar por eso”, indicó Crespo.

La probable formación ante Boca sería con: Esteban Conde; Luciano Gómez, Luciano Lollo, Renato Civelli, Claudio Bravo o Sebatián Dubarbier; Agustín Urzi, Sergio Vittor, Jorge Rodríguez y Nicolás Bertolo; Jesús Dátolo; Junior Arias.

En tanto, el volante Jesús Dátolo, en diálogo con radio Rivadavia, aseguró que necesitan un triunfo ante Boca “para darle tranquilidad al equipo” ante los rumores sobre la dimisión de Crespo.

“Decir que un resultado negativo podría alejar a Crespo de Banfield es cruel tanto para el entrenador como para el cuerpo técnico y más aún antes de un partido tan importante como es el que tenemos el domingo frente a Boca”, indicó Dátolo.

Banfield recibirá a Boca a partir de las 20 en el estadio Florencio Sola. El partido correspondiente a la cuarta fecha de la Superliga será controlado por Fernando Echenique.