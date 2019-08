Pavel Nedved: "Dybala nunca será un problema para Juventus"

El vicepresidente de Juventus de Italia, el exjugador checo Pavel Nedved, aseguró este viernes que el argentino Paulo Dybala “nunca será un problema” para el cuadro turinés, pese a que su futuro siga en duda cuando faltan once días para el cierre del mercado.

“Dybala nunca será un problema para Juventus porque es un grandísimo jugador. Tácticamente (el DT Maurizio) Sarri lo usa como falso nueve y lo está haciendo bien. Hizo una buena pretemporada”, afirmó Nedved en una rueda de prensa organizada en víspera del estreno del equipo turinés en la nueva Serie A.

El vicepresidente juventino reconoció que su club analizará las oportunidades de mercado que se den de aquí al cierre del 2 de septiembre, aunque expresó su aprecio tanto para Dybala como para su compatriota Gonzalo Higuaín, otro jugador que figura en la lista de las posibles salidas.

“Higuaín es un jugador de nuestra plantilla, un jugador fuerte. Si digo que es uno de los dos o tres mejores delanteros centros del mundo no me equivoco. Lo tiene todo, fuerza, velocidad, técnica y muchos goles”, aseguró.

“Además ya conoce a Sarri (trabajó con él en Napoli y en el Chelsea de Inglaterra) y también ha hecho una pretemporada muy positiva. Para cada posición tenemos a dos jugadores muy importantes y nos sentimos fuertes”, cerró.

Juventus, campeón vigente, abrirá este sábado la Serie A del fútbol italiano como visitante de Parma, a las 13 hora argentina.