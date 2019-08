Niños del sur unidos en una cruzada de la empatía y la solidaridad

Pocas semanas atrás, el humilde comedor Sueños y Esperanzas ubicado en el barrio Santa Anta, el cual está a cargo de Mirta Salvatierra, tenía la esperanza, tal como indica el nombre del comedor, de festejar el Día del Niño y que cada uno de los que allí acuden pudieran recibir un juguete, para muchos, su primer juguete.

Luego de la nota realizada por El Tribuno, en donde se pedía la colaboración a la comunidad, una docente rosarina y animadora infantil, Katerine "Katy" Bonel, quien da clases en Metán a alumnos de primer grado del colegio Monseñor Tavella, decidió llevar a cabo un solidario proyecto denominado "Cuento Con Vos".

Durante dos semanas, la docente se puso en campaña para conseguir no tan solo juguetes, sino también ropa y mercadería para llevar al comedor.

Además, decidió agasajar a los niños rosarinos con un espectáculo infantil.

Los alumnos del colegio Tavella miran el video de agradecimiento que les enviaron.

"Soy maestra del colegio parroquial Tavella, de niños de primer grado, y ellos se entusiasmaron mucho cuando les llevé este proyecto que se llama Cuento Con Vos. La idea inicial era realizar una campaña solidaria juntando juguetes usados en muy buen estado, y ropa para niños de algún lado", relató a El Tribuno "Katy" Bonel.

"Cuando vi la noticia que estaba publicada en una red social, y la labor de Mirta dentro del comedor, inmediatamente les conté a mis alumnos acerca de la existencia de Sueños y Esperanzas, y ellos se pusieron muy contentos de poder participar; seguido de eso, ellos les escribieron cartitas a los otros niños, ya que hace poco aprendieron a escribir, entonces se hizo un trabajo de lectura, escritura y muchos borradores en el medio, hasta que quedaran bien y sin errores, fue un trabajo muy lindo y a su vez esas cartas ya están hoy con ellos", expresó.

Momentos emotivos

Cabe señalar que luego del alegre espectáculo se hizo la entrega de los juguetes. Acto seguido, la docente empezó a leerles las cartas enviadas a los niños, fue uno de los momentos más emotivos que ellos vivieron en su día.

Los niños rosarinos, en agradecimiento a sus pares metanenses, grabaron un video agradeciéndoles por los juguetes e invitándoles a conocerse para jugar y ser amigos: "Es el primer año que pasamos nuestro día tan felices. Queremos agradecerles a todos los chicos del colegio Tavella por los regalos y por todo lo que hicieron por nosotros".

"Lo destacable es que cada uno de mis alumnos, con todo su corazón y su esfuerzo, regalaron su juguete preferido, el que más querían, muchos de ellos me decían: seño, me costó mucho darlo pero se los doy a ellos", expresó emocionada la docente. "La idea era unir distancias mediante la solidaridad. Y sería bueno que en base a esto, mucha gente y las familias se puedan prender en este proyecto para poder colaborar, sin importar los partidismos o las ideologías políticas, acá a los chicos no les importa de qué partido es uno, sino que lo que realmente importa es que ellos puedan comer todos los días", dijo la maestra al ver la realidad en la que estaban inmersos.

"Al hablar con Mirta, me llenó de emoción saber el esfuerzo que ella hace, desde levantarse al alba para preparar el postre y salir a pedir, y entonces le pregunté a dónde, y ella me respondió que salía a las verdulerías y las carnicerías, que pedía un poquito en cada lado para poder cocinar la comida. Entonces uno piensa que una mujer de tantos años, que junta entre treinta y cuarenta chiquitos de condición tan humilde, la verdad que se merece el cielo, y por qué no darles una mano, por eso, el nombre de este proyecto, Cuento Con Vos", reflexionó.

Mirta y Katy, reparten los juguetes a los chicos.

Los frutos maduran...

Cabe destacar que a raíz de la repercusión que tuvo la buena acción, la animadora señaló que "las madres de los niños del colegio Tavella, cuando vieron las imágenes y el video, quieren armar un grupo para ayudar especialmente al comedor, quieren apadrinar a Sueños y Esperanzas".

También muchos jóvenes expresaron su sentimiento solidario y se comunicaron para ponerse a disposición.

Por su parte, doña Mirta no pudo contener las lágrimas al ver las reacciones y los rostros de los niños cuando recibieron los juguetes y las cartas.

Amor que mitiga la pobreza

Sueños y Esperanzas es un comedor que está ubicado en el barrio Santa Ana, allí entre treinta a cuarenta niños de un año almuerzan diariamente en el patio de la casa de Mirta Salvatierra.

Una vecina solidaria, que en vista a las necesidades, la falta de trabajo y de recursos básicos, no se rinde, y trabaja incansablemente para alimentarlos.

Subsiste gracias a la caridad, ya que no recibe ningún tipo de ayuda ni subsidio gubernamental ni de otra índole.

Las instalaciones poseen un piso de tierra, y una chapa para subsanar el frío o la lluvia.

Se cocina a leña, ya que tampoco poseen cocina ni servicios de gas natural ni garrafas para la tarea diaria. También, carecen de red cloacal al igual que el barrio San Martín.