“Los argentinos tienen la seducción de la palabra. Tienen inteligencia lingüística”

Rafael Cruz Casado es docente y fundador de la Asociación Internacional de Psicología (AIPS).

Se formó en la escuela del italiano Marco Marchesan, el padre de la Grafopsicología que en su libro “Tratado de la Grafopsicología” publicó investigaciones con las que estableció leyes interpretativas para los signos de la escritura.

La AIPS, desde la Grafopsicología, Paidografía, Grafopatología, Selección de Personal y Pericia Caligráfica colabora con organismos públicos, educativos, médicos y empresas de Suiza, Italia, España, Argentina, México, Brasil. Cruz Casado asegura que a través de la escritura se pueden detectar enfermedades psicológicas o físicas las cuales, incluso a través de los informes grafopsicológicos forenses trazan una personalidad. Su trabajo que lo llevó a colaborar también con las Fuerzas de Seguridad del Estado español.

Luego de diferentes investigaciones y conferencias con las que recorrió diferentes países, asevera que el argentino tiene el don de la seducción de la palabra. Advierte, además, sobre los problemas de aprendizaje que desencadena el uso de la tecnología, que llega a incluso acarrear consecuencias físicas. Sus conocimientos y experiencias fueron compartidas en un seminario que dictó hace unos días en Salta.

¿Quienes integran la escuela de Grafopsicología de Marco Marchesan?

La escuela tiene psiquiatras y psicólogos de distintas profesiones que realizamos distintas investigaciones.

La grafospicología es un proyecto que trabaja con la escritura para determinar los rasgos característicos dominantes en la personalidad de cada ser humano.

Además, a través de los rasgos gráficos, de cómo se escribe, la claridad, la fluidez de la escritura, podemos determinar enfermedades físicas o psicológicas de un individuo. Podemos ver si tiene intolerancia a la lactosa, si tiene cálculo en el riñón, próstata, tumores, fribomialgia, fatiga crónica, problemas circulatorios, un embarazo... Podemos verlo todo.

¿En qué se basan esas conclusiones?

Hicimos investigaciones con médicos psiquiatras. Investigamos todos los campos y determinamos los signos gráficos que determinan la presencia de una patología. Primero se hacen estudios. Se determina, por ejemplo una intolerancia a la lactosa, se toma un grupo de referencia y a otro grupo de gente que no la padece. Se comparan datos de escritura y unos y otros y cuáles son los signos que no comparten. Eso da la presencia de la intolerancia alimentaria. Para explicarlo rápidamente.

¿Hay rasgos en la escritura que se adviertan más en Argentina?

Hay altos diferenciadores entre países y tiene una lógica aplastante. Cada país tiene su cultura dominante, que abarca un proceso psicológico. Los argentinos tienen un signo gráfico que se ve muy poco en Europa y aquí se ve muchísimo, al que llamamos el signo de la imposición dulce, que implica una especial habilidad del lenguaje, de lo verbal, de la inteligencia lingüística para convencer al otro a través de la seducción y conseguir alcanzar las metas. Los europeos somos más directos: lo quieres, no lo quieres, te gusta, no te gusta, si, no. Ustedes dan más vueltas a través de la seducción y consiguen seguramente más que nosotros, que somos más directos. Es muy práctico y ubica una inteligencia lingüística importante.

¿Como observa la orientación vocacional contemporánea? Porque algunos educadores advierten cierta inestabilidad en las preferencias y lo relacionan con los “tiempos líquidos”.

Nosotros tenemos un test para la orientación vocacional, pero no lo utilizamos mucho. Porque la orientación vocacional tiene una carencia importante que los propios psicólogos y profesionales que trabajan con la orientación vocacional lo dejan en claro.

Tu puedes tener aptitudes y capacidades para distintos trabajos y profesiones, pero tienes una presión de la familia y una imaginación desbordante y puedes ir para otro lado.Yo puedo decirte que tienes capacidades para una cosa, pero si quieres ir para otro lado... En eso, la orientación vocacional es más bien puramente orientativo que resolutivo.

¿Observa dificultades de aprendizaje recurrentes?

Si, y es común en todo el mundo. Las dificultades de aprendizaje se están disparando a nivel mundial. Es que los niños y adolescentes tienen muchas horas de celular y televisión, joystick y plasytation y tienen pocas horas de calle y andar subiendo arboles. Eso está haciendo que la psicomotricidad gruesa y fina se vaya resintiendo.

Eso hace que las dificultades de aprendizajes se den más. Además hay más contaminación y hay investigaciones que demuestran que eso reduce la capacidad intelectual, la memoria y los procesos de aprendizaje.

Hay un boom de problemas de aprendizaje y responden a más como estamos enfocando la sociedad a los problemas que realmente tenemos.

¿A quienes se puede reeducar en lo grafomotriz?

A la reeducación grafomotriz la enfocamos en niños con dislexia, con hiperactividad flotante, con déficit de atención y dislalia.

Se puede hacer una reeducación grafomotriz de todos estos niños y adolescentes que tengan estos problemas de la escritura por carencias en aprendizaje.

En Salta disertaron sobre los TOC (Trastornos Obsesivos Compulsivos) en la escritura anónima. ¿Cómo se identifica esta patología por la letra?

Pertenece a la pericia caligráfica. Es para identificar al posible autor de la escritura anónima. Normalmente, a pesar de que la persona haya intentado disimular algunos rasgos, siempre hay gestos tips o algún rasgo identificativo sobre el cual podemos identificar al autor del hecho.

La AIPS promociona informes de pareja a través de la escritura

Lo realizamos a través de los cuatro rasgos que representa la psicología tradicional: padre, madre, hijo y adolescente.

Depende de cómo se trabajan estos cuatro roles, cuanto están presentes esos cuatro roles hay que verlos en tu pareja. Cuánto de conjugación puedes hacer entre esos roles y los juegos entre la pareja.

A través de los roles del ser humano, padre madre e hijo y adolescente, identificamos cual es el rol dominante en la pareja a través de la escritura y vemos cuán compatible es la pareja en un futuro.