Centurión: "Quitupí González es mercenario"

La pelotera entre ediles actuales y quienes quieren serlo no terminó en Tartagal, luego de que el más joven de los integrantes del Deliberante denunciara una amenaza de secuestro por parte del hermano de su par, Doddy Arias, el juez de paz Fabricio Arias.

La situación, que llegó hasta la Justicia federal luego de una denuncia formalizada por Maxi Centurión en el escuadrón 52 de Gendarmería, sigue dando que hablar luego de que el animador radial y exconcejal del Frente para la Victoria Sergio "Quitupí" González, devenido como Arias en opositor de la gestión municipal, denunciara que la supuesta amenaza de secuestro de Centurión fue armada por el oficialismo local.

González aparece en una lista de concejales de la UCR, por lo que salió con los tapones de punta a acusar a Centurión de haber armado junto con funcionarios y operadores políticos el intento de secuestro.

Pero Maximiliano Centurión le respondió al inefable Quitupí, a quien calificó como mercenario de la política. "Todo lo que diga Quitupí, que anda saltando de partido en partido, carece de veracidad. Ahora está con los radicales y tiene que demostrarles lealtad por eso sale a generar problemas. Es un mercenario político, no tiene convicciones y menos ideales y sale a manchar a un montón de gente", dijo.

Centurión consideró: "Mi situación fue demasiado seria, porque tengo audios con la voz de personas conocidas donde dicen que había que secuestrarme. Él, para decir que esto es algo armado, dice que tiene un mensaje de texto. Pero esta gente no me quiere pegar a mí. Buscan ensuciar a nuestro candidato a gobernador, Sergio Leavy, y a su hermano Eduardo".

"Soy un concejal muy joven pero me considero coherente. Además, estamos dentro de un proyecto y si los dirigentes de mayor rango me dicen que no sea candidato o me dan el lugar dónde tengo que salir, lo acato sin ningún inconveniente. De eso se trata la militancia y la convicción de creer que un proyecto", reflexionó Centurión.