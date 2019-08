Un baldío preocupa a vecinos del Scalabrini

Vecinos del barrio Scalabrini Ortíz, en la zona sur de la capital salteña, manifestaron su malestar e indignación por la existencia de un terreno baldío, ubicado en la intersección de la avenida principal y la calle Mar Báltico.

Desde restos de poda, plásticos y botellas de plástico, hasta bolsas con escombros y partes de electrodomésticos ilustran el desagradable panorama del lugar.

Claudia Cruz, una vecina de la zona, contó: "Hace 13 años que vivo aquí y el baldío ya existía. Varios vecinos llamamos durante todo ese tiempo a un 0800 de la Municipalidad y venían dos veces al año a limpiar pero ahora ya se va a cumplir un año desde la última vez que vinieron".

La mujer dijo que tiene conocimiento de que los dueños del terreno viven en el sur del país pero tendrían familiares en la provincia. "Ellos también venían una o dos veces al año a limpiar pero a los pocos días el lugar ya parecía un monte de nuevo. Le pusieron un alambrado para que la gente no deje la basura adentro, pero el cerco fue derribado", sostuvo.

Es que vecinos desaprensivos se siguen dando cita en el lugar para dejar sus residuos. "El problema es que la basura comienza a acumularse y cuando ya se ven las montañas de residuos, viene la gente extraña a meterse y dejar más todavía. Parece un basural. Salen ratas y víboras chiquitas", recalcó.

"Los residuos sobresalen hasta la vereda y la calle. Es una inmundicia", expresó Oscar Soria, otro vecino del lugar. El hombre también dijo que este año la comuna no fue a limpiar, como años anteriores. "En octubre de 2018 fue la última vez que vinieron y no aparecieron más. Nosotros habíamos puesto un cartel de no tirar basura pero alguien lo sacó", hizo hincapié.

Los vecinos contaron que hace unos días dos hombres a bordo de una camioneta dejaron bolsas con piedras, pedazos de ladrillos, bloques y restos de poda. "Las ramas llegaban hasta la mitad de la calle y tuvimos que correrlas para poder pasar con los autos. Era intransitable. Hasta cocinas, heladeras viejas y colchones viejos habían en el baldío. Por suerte los carreros ya se los llevaron", dijeron.

Los residentes cuyas casas se ubican a los laterales al terreno baldío se ven obligados a podar las zonas contiguas para evitar sufrir la proliferación de insectos y alimañas en sus viviendas. "Ellos tienen que cortar el pasto para que no salgan tantos bichos porque hay riesgos de enfermedades e infecciones. Es una mugre total", explicó Cruz.

Y agregó que en reiteradas oportunidades se comunicó con las autoridades correspondientes. "Llamé al 0800 de baldíos. Tengo el número de denuncia que hice hace un año casi pero cada vez que llamo me dicen que vuelva a llamar más tarde porque no está la supervisora, o que quizá en unos días vendrá a verificar pero la realidad es que el baldío sigue igual", finalizó.

Piden pavimento

Otra de las problemáticas que afecta a los vecinos del Scalabrini Ortíz es la falta de pavimento en tramos de las calles Mar Caspio y Mar Báltico.

“Se acerca la época de lluvias y mi cuadra se transformará en un chiquero como siempre, al igual que la cuadra anterior. Nos inundamos todos los años para el verano. El agua sobrepasa las veredas”, expresó Claudia Cruz, una vecina.

Andrea Soraire, otra residente, contó: “Yo soy alérgica y en esta época se levanta una polvareda blanca de tanta tierra que hay, más cuando pasan los autos. No se puede vivir así”.

“Pedimos que nos asfalten estas calles que son las únicas que quedaron así. Desde hace años que reclamamos pero el pavimento nunca llega”, finalizaron.