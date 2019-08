"Aquí hay una mujer que pondrá lo mejor para la ciudad de Salta"

El salón de la Sociedad Italiana estuvo colmado en la presentación de Bettina Romero como precandidata a intendente de la capital salteña. La actual diputada provincial sostuvo que encara el desafío más grande de su vida.

"Aquí hay una mujer que pondrá lo mejor de ella, día a día, para continuar con la transformación de la ciudad que comenzó Gustavo (Sáenz). Este municipio puede dar respuesta, gestionar y hacer obras", expresó desde el escenario ante vecinos y dirigentes que se acercaron de distintos barrios.

Bettina estuvo acompañada por otros precandidatos a diputados y concejales, como Matías Cánepa, Federico Núñez Burgos, Frida Fonseca, Romina Arroyo y Ángel Causarano, entre otros. Asistió, además, el actual jefe comunal y precandidato a gobernador por ese espacio, Gustavo Sáenz.

En su discurso, la precandidata agradeció el apoyo de su familia y recordó a su abuelo, el exgobernador Roberto Romero. "Aquí hay equipo de mujeres y hombres que por sobre todo amamos Salta. Este es un gran equipo que conoce la ciudad, que sabe lo que hace falta. Venimos recorriendo cada uno de los rincones, poniéndonos al lado de cada mamá, de cada mujer, de cada hombre", afirmó.

Luego instó a encarar con trabajo, esfuerzo y compromiso las próximas cinco semanas. Las PASO están previstas para el 6 de octubre. "Necesito que trabajemos para que Gustavo sea gobernador. Más allá de ser un dirigente es una buena persona", agregó. "En cinco semanas podremos enviar un mensaje de esperanza", dijo antes de terminar su discurso.

“Un municipio saneado”

Al tomar la palabra, el intendente y precandidato a gobernador Gustavo Sáenz destacó: “Bettina es una mujer de bien, es una trabajadora. Te dice las cosas en la cara aunque no te gusten. Ese es el verdadero compromiso y la lealtad”.

Sáenz aseguró que dejará una Municipalidad saneada. “Pusimos de pie esta ciudad que estaba caída”, acentuó y afirmó que avanzan obras en los barrios y en el centro. “Salta es un gran obrador”, agregó.

“No es fácil gobernar, por eso Bettina se preparó, trabajó y se capacitó para eso. Yo le dije a Bettina que no es facial gobernar. Y ella me contestó: ‘Ese es mi gran desafío, poder hacerlo’”, contó Sáenz.

Sobre la carrera para gobernador Sáenz apuntó: “Nadie de afuera va a decirnos quien va a cambiar la historia de Salta”.