Un comedor pide la colaboración “divina” de los salteños

La gente del comedor comunitario “Pan de Vida” está decidida a festejar un Día del Niño, aunque sea un mes atrasado, con el pretexto de festejar varios cumpleaños juntos.

Se trata de los amigos solidarios que domingo a domingo atienden a unos 300 niños con un almuerzo en el comedor comunitario de La Silleta.

Son todos niños y niñas que vienen de las familias de los trabajadores tabacaleros del Valle de Lerma.

La idea de esta gente solidaria es realizar un gran festejo en una finca cercana. Será un encuentro por una tarde en donde los más chicos se sentirán los privilegiados.

La gran fiesta está agendada para el 8 de septiembre por lo que los amigos solidarios ya salieron por todos lados a buscar a gente que ayude con donaciones acorde a una fiesta infantil.

“Necesitamos chocolatada, leche, regalos, globos y descartables”, dijo Jimena Calafiore, quien es la cara visible del grupo.

“Apelamos al espíritu solidario del pueblo salteño para llevar alegría a los niños del Valle. No sólo se puede colaborar con cosas materiales, también nos pueden ayudar en la fiesta a compartir la alegría”, dijo César Aguierre.

Si bien quieren hacer sólo la fiesta, es bien sabido que estos niños y niñas necesitan de todo incluyendo ropa, calzado, alimentos para el comedor. Todo será bien recibido.

Para las donaciones, las actividades voluntarias o para más info hay que llamar a Jimena al 0387 155825661 o a César al 0387 155492011.

“Yo no pensaba hacer fiesta por la enorme crisis económica que vivimos, pero es al revés. Cuando uno piensa que no llega hay que buscar la ayuda de Dios y de la gente para darle una alegría a los niños”, concluyó Calafiore.