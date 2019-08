Prohíben la venta de choripanes y cualquier tipo de comida cocinada a las brasas para el Milagro

Mañana se realizará la inscripción para los vendedores que quieran comercializar sus productos en los lugares que se habilitarán durante la fiesta del Milagro . Desde control Municipal advirtieron que los puestos ambulantes de comidas cocinadas a las brasas estarán prohibidas durante la fiesta religiosa.

El subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, informó que para esta edición se decidió prohibir la venta de comida hecha a las brasas como por ejemplo choripanes y tiras de asado o costilla a fin de evitar siniestros graves como incendios. Solo se podrá comercializar comida fría.

El funcionario indicó que a partir de mañana comienza la inscripción para los interesados en instalar puestos de diferentes rubros, los cuales se podrán instalar desde el 6 de septiembre hasta el 15 por tan solo $2980. Por otro lado recordó que las fundaciones y organizaciones no gubernamentales no pagarán este canon, según indicó FM89.9. Dentro de este escenario, se informó que personal de Bromatología será el encargado de controlar que esos puestos no se instalen dentro de la zona donde se ubicarán el resto de los puestos