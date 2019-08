Se filtraron los chats de cuando Pampita descubrió a Vicuña con la China Suárez

Ya pasó mucho agua bajo este puente. Mientras Pampita vuelve a rehacer su vida amorosa con su nueva pareja, Roberto García Moritán y los rumores de crisis entre la China Suárez y Benjamín Vicuña son desmentidos, el fantasma de un pasado turbulento que parece no haber sido superado vuelve a tomar los titulares. A casi cuatro años del conocido y escandaloso "palta-gate", el momento en el que la modelo encontró a su ex con la actriz en el motorhome teniendo sexo mientras se encontraban en el rodaje de El Hilo rojo, salieron a la luz chats que prueban cómo Pampita sufrió el momento.

Una conversación que tuvo con el conductor y productor Lío Pecoraro (al que en su momento la modelo le confirmó por mensaje privado de Twitter todo el episodio) revela qué es lo que escribió cuando descubrió lo que entonces había descrito como "lo peor que podía ver una mujer".

"Ni la miré (a la China Suárez), mi pelea fue con Benjamín, mis dos amigas estaban abajo y son testigos. En esa motorhome solo estaban ellos dos, Benja estaba arriba de ella, yo entré y el estaba arriba de ella, sin ropa. En toda la discusión ella se quedó en la cama tapándose las tetas", detalló Pampita.

Según contó la periodista Pilar Smith en aquel entonces, Pampita había salido el viernes por la noche con sus amigas. "Estaba en un boliche de Costanera y por allí se encontró con Vicuña que estaba en pleno rodaje, fue al motorhome y se produjo un escándalo, policial incluso", dijo. "Se escuchaban gritos, Pampita no estaba bien y las amigas también lloraban, lo chequearon diferentes fuentes, sucedió hace unas horas delante de mucha gente, y fue algo que incomodó a la producción de la película", agregó.

Luego, la China habló con Jorge Rial en Intrusos y realizó sus declaraciones que permitieron denominar al escándalo porque contó que se encontraba comiendo una palta: "Es la primera y la última vez que voy a hablar del tema. Lo único que tengo que decir es que yo estaba trabajando en la Costanera, en un motorhome. Estaba la productora, estaba Benjamín, estaba yo. Estaba recostada con una manta que me traje de Nepal, amarilla, comiendo palta. Entró una persona totalmente fuera de sí, fui agredida verbal y físicamente. Me gustaría no tener que estar contando esto. Estoy muy triste", relató y agregó que había 100 personas trabajando en el rodaje que son testigos de la situación. "Se paró el rodaje un tiempo largo porque quedamos todos muy impactados. Esa noche había 100 personas. Es un problema que tiene Benjamín con su ex mujer. Me veo metida en algo que no tengo nada que ver. Sé que muchas veces he sido soberbia con la prensa, canchera, es mi personalidad, pero no miento. Soy auténtica. No tengo por qué vivir esto".

Ante las consultas de Jorge Rial, la actriz detalló: "Compartía el motorhome con todos. Entra todo el mundo sin golpear. Es completamente mentira todo lo que dijo. Me apena mucho que se instalen tanto las cosas. Va a ser muy difícil que lo saque. Sé quién soy y sé lo que estaba haciendo. Había testigos y yo me voy a dormir tranquila. Pero es horrible todo".

La actriz no quiso entrar en detalles sobre las agresiones, pero destacó que fueron verbales y físicas. "Cuando me pude soltar, me fui del motorhome", contó y subrayó que nunca se quedaron los tres solos en el lugar: "Había una productora. También alguien de seguridad en la puerta del motorhome que fue empujada". Consultada sobre si es cierto el rumor de que la agarró del cuello, prefirió no dar precisiones. "Me siento mal, chicos, por favor".

Además, aclaró: "No me desnudaría nunca en un motorhome en donde entra gente todo el tiempo. Estábamos ahí por 15 minutos de descanso. Entiendo el dolor de una separación pero no me gusta la mentira (...). Si hubiera estado desnuda, la gente me hubiese visto desnuda caminando por Costanera. Yo no estoy loca, hago topless y todo, pero no hago esas cosas. Yo estaba recostada, me había comido una palta en la mesa, estaba tapada con una manta amarilla, Benjamín estaba en la puerta y también estaba la productora ahí cuando abrieron la puerta".

La Nación