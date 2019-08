VIDEO Charlotte Caniggia sobre la relación entre sus padres: “Yo los quiero a los dos”

Habitualmente, Charlotte Caniggia suele ser un derroche de simpatía y buen humor en cada una de sus presentaciones del Bailando. Sin embargo, bastó que Ángel de Brito le preguntara por la situación de sus padres para que la participante se pusiera seria acaso por primera vez.

A continuación, el diálogo entre ellos.

- Ángel de Brito: ¿Cómo estás con todo lo que está pasando con tu familia, con tus padres?

- Charlotte Caniggia: No, yo estoy bien, sí, estoy bien.

- Ángel de Brito: ¿Pudiste hablar con los dos?

- Charlotte Caniggia: Sí, hablo con los dos, obvio, y es una cosa triste, pero bueno, tampoco voy a ... Ya está, no voy a decir nada. Uh, qué silencio!!! (risas) ...

- Ángel de Brito: Porque nunca te escuchamos hablar en serio. ¿Qué te provoca tristeza?

- Charlotte Caniggia: Y, la situación es triste, pero yo no voy a hablar sobre el tema, menos acá en la tele, no hablo de mi familia.

- Ángel de Brito: ¿Pero pudiste hablar con tu mamá, con tu papá, la fuiste a ver a Mariana?

- Charlotte Caniggia: Fui, fui. Es más, más tarde quizás la vea también.

- Ángel de Brito: ¿Y cómo la encontraste?

- Charlotte Caniggia: Está bien.

- Ángel de Brito: Porque con tu papá estabas en contacto porque estaba viviendo acá, pero Mariana vino hace poco.

- Charlotte Caniggia: No, yo hablo con los dos.

- Ángel de Brito: Tu hermano dijo algo similar, que estaba muy triste, que le dolía toda esta situación.

- Charlotte Caniggia: Sí, y sí, somos los hijos, obvio.

- Ángel de Brito: ¿Y cuando escuchas a tu mamá hablar tan fuerte de tu papá?

- Charlotte Caniggia: No sé, no opino, no quiero opinar.

- Ángel de Brito: ¿Querés que vuelvan a estar juntos, te gustaría?

- Charlotte Caniggia: Y, todos los hijos quieren eso, obvio, sí, me encantaría, pero bueno, no sé.

- Ángel de Brito: ¿Lo ves posible?

- Charlotte Caniggia: No, obvio que no, por ahora no. Quizás algún día, no sé, por ahora no.

- Ángel de Brito: Bueno, tu hermano entre las cosas que dijo es que conocía a la nueva novia de tu papá, ¿vos la conocés?

- Charlotte Caniggia: No, no la conozco, no sé quién es. Nunca la vi, no me interesa, no me importa.

- Ángel de Brito: ¿Y de los juicios, todo esto que se habla de los millones?.

- Charlotte Caniggia: Tampoco, no me meto, son cosas de grandes. Son grandes ellos, yo soy la hija, no pinto nada ahí. O sea, qué voy a hacer.

- Ángel de Brito: Se dijo que tu papá le había bloqueado las cuentas a Mariana, ¿eso es verdad?

- Charlotte Caniggia: Eso es mentira. O sea, se dicen un montón de cosas que algunas son verdades y otras son mentiras, pero nada más.

- Ángel de Brito: ¿Y tu papá de salud cómo está?

- Charlotte Caniggia: Bien, está bien.

- Ángel de Brito: Tu hermano se puso totalmente del lado de tu mamá, ¿vos tomaste partido por alguno de los dos?

- Charlotte Caniggia: No, yo los quiero a los dos, los quiero juntos.

- Ángel de Brito: Tu hermano dijo que era una lacra tu papá.

- Charlotte Caniggia: Sí, pero es un boludo, no lo escuchemos.