Casas continúa firme en el juicio a Lona

La Justicia desestimó el pedido de la Fiscalía de apartar del juicio contra el exjuez federal Ricardo Lona al presidente del Tribunal Oral Federal II de Salta, Eduardo Casas, quien se había negado a leer pruebas documentales. En la causa se dirime si el antiguo magistrado omitió intencionalmente investigar el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

Tras el requerimiento que el fiscal Carlos Amad hizo en la audiencia del martes, el presidente del Tribunal ingresó al recinto en donde juzgan al Ricardo Lona ayer a la mañana y leyó un escrito en el que no hacía lugar al pedido del fiscal.

"No pienso leer las pruebas documentales", había dicho dijo Casas, y automáticamente Amad pidió su alejamiento por "falta de garantías de imparcialidad". Desde el punto de vista del fiscal, la negativa del juez a leer las pruebas es una valoración sobre su validez. Adhirieron a su pedido las querellas por Encuentro, Verdad, Memoria y Justicia y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El juez respondió que es "humanamente imposible" leer todos los documentos pero que eso no implica una valoración. Casas negó su inhibición y los restantes jueces, Gabriela Elisa Catalano y Juan Carlos Reynaga, lo avalaron. Aseguraron que la intención fue la de "acelerar los trámites del proceso". Casas aclaró que los documentos igualmente serán admitidos como prueba.

"Sabía que nos torturaban"

En la audiencia de ayer dio su testimonio Julia Beatriz García, quien estuvo presa durante la década del 70 en Salta.

La mujer costeó sus pasajes para venir desde la ciudad de Viedma, en Río Negro.

Relató que la secuestró una patota de civil en la calle, cuando ella llegaba a su trabajo. Eran las 8.15 del 23 de junio de 1975 y la Triple A ya operaba en suelo salteño. A los recuerdos los tiene escritos con un marcador indeleble.

La subieron a un auto, en el que la trasladaron agachada, y la alojaron en un lugar que no pudo precisar. Luego la llevaron a la comisaría de la Policía Federal Argentina. Allí la tuvieron hasta el 25 de junio, por dos días, sometida a torturas y vejámenes. Luego de ese 25 de junio la derivaron al Buen Pastor y después a Villa Las Rosas.

Recién en agosto de ese mismo año, 44 días luego de ser secuestrada, fue llevada ante el entonces juez Ricardo Lona. "¿Cómo puede ser que recién el 12 de agosto fui trasladada a declarar ante el juez? Nunca me dijeron por qué cargos estaba detenida, no tuve abogado defensor ni estaba a disposición de nadie. Lona no hizo nada. Él debería haber velado por los derechos de las personas detenidas. Yo me pregunto ¿qué hubiera pasado si Lona no nos hubiera abandonado a mano de estos asesinos? No se acercó nunca a la Policía Federal. Él sabía que nos torturaban porque yo se lo dije, todos se lo dijimos. Es por eso que yo digo que la dictadura que luego vino fue militar, pero tuvo una participación civil, eclesiástica y ahora queremos demostrar la participación del Poder Judicial", dijo Julia.

La mujer estuvo casi 7 años detenida. Nunca la llevaron con un médico. La mujer consideró que Lona "no actuó como correspondía".

"Yo vengo a declarar para que todas las cosas que vivimos no se repitan nunca más. Vengo a declarar por los compañeros fusilados de Palomitas, por los 30 mil desaparecidos, por mi hermano, que lo desapareció la Triple A, por Julio López, porque definitivamente debemos sanar los dolores que nos atraviesan como pueblo", dijo la mujer quebrada en llanto.

Finalmente se leyeron viejas testimoniales, como la Alberto Adolfo Millán, del 29 de noviembre de 2007, cuando declaró que Lona "no investigaba nada". O la de Víctor Hugo Elías, del 7 de abril de 2013, que declaró que "en la Federal me habían torturado porque había ido a denunciar ante Lona las irregularidades. Me preguntaban por qué había ido ante el sheriff, porque a Lona le gustaba que lo llamen sheriff".

Al exjuez Ricardo Lona se lo investiga por encubrimiento y prevaricato, en relación con el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.

