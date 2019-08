Sáenz pidió que se sigan haciendo obras "de las que no se ven"

Las obras del Canal del Tineo, que recorre bajo tierra buena parte de la ciudad y que se espera ayude a mitigar las inundaciones que afectan a cientos de familias, se inauguraron ayer durante un acto que estuvo encabezado por el intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, junto al jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Baltasar Saravia.

Los trabajos realizados comprenden además la iluminación y forestación de la platabanda que cubre el canal, por la avenida Entre Ríos, desde la plaza España hasta la avenida Bicentenario de la Batalla de Salta. Asimismo, las obras incluyeron la puesta en valor de las plazas Evita y España.

Antes de descubrir la placa conmemorativa, Sáenz destacó la importancia de los trabajos y definió a la obra como una de las que "no se ven, pero que los vecinos agradecen. Nunca se puede dejar satisfechos a todos, por eso vamos a seguir trabajando para satisfacer a quienes más lo necesitan y quienes más lo agradecen", afirmó.

Recordó que en Salta "todo crecía, la ciudad se iba extendiendo geográfica y demográficamente, pero hacía 50 años que no se hacían obras de desages pluviales o canalización, por lo que nosotros decidimos trabajar para mitigar las inundaciones, porque el que no las sufre ni se entera, pero el que las sufre reza para que no llueva porque tiene que pasar la noche sacando agua de su casa".

Sáenz no dudó en agradecer al Gobierno nacional por los fondos para concretar la obra: "Nobleza obliga, hay que decir que esos fondos los gestionamos y conseguimos de Nación, ser agradecidos no es una virtud, es una obligación", y destacó que "las obras se terminaron con fondos federales que no tenemos que devolver los salteños".

El jefe comunal abogó por más obras de este tipo. "Le pido al intendente que venga, que se ocupe de las obras que no se ven, aunque son las más caras, porque son las que más falta hacen". Recordó que, en su gestión, se terminaron el Canal del Tineo, la plaza Gurruchaga y se van a terminar las represas de la zona del Ejército "porque tenemos palabra y cumplimos, porque trabajamos en política para servir a la gente".

"Hay que trabajar y gestionar para conseguir obras para los salteños", instó Sáenz para luego agradecer el esfuerzo solidario de los vecinos de la avenida Entre Ríos: "Quizás ellos no se inundaban, pero fueron solidarios con los que sí pasaban por esta situación y soportaron esta enorme obra para que sus vecinos no tengan más este problema".

También resaltó el trabajo en espacios verdes: "Renovamos más de 278 plazas que ahora tienen juegos y aparatos para la salud".

Obra que trae tranquilidad

El jefe de Gabinete de la Provincia, Baltasar Saravia, resaltó durante la inauguración del Canal del Tineo que “es una obra que va a traer a los salteños gran tranquilidad”.

Consideró que a partir de ahora “en este sector se va a ver sustancialmente mejorada la situación porque es una obra enorme que tal vez no se ve, pero que trae soluciones que desde hace años se esperaban”. También participó la precandidata a intendente Bettina Romero.