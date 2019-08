Denuncian a un edil por trata de personas y proxenetismo

La difusión de fotografías de sexo explícito del concejal de Tartagal Doddy Omar Arias junto a tres jovencitas que aparentan ser menores de edad, llevó a la Fundación Volviendo a Casa, que preside la dirigente social Isabel Soria, a denunciar al edil de Tartagal, quien deberá responder ante la Justicia por el supuesto delito de trata de personas y facilitación de la prostitución agravada por su condición de funcionario público y por tratarse de chicas menores de edad.

Con esta presentación ante la Justicia a Arias se le suma otra anterior, una denuncia que le formalizó su par del deliberativo de Tartagal Maximiliano Centurión luego de que se difundieran audios donde el hermano del edil Arias -y juez de paz en diferentes localidades del departamento San Martín Fabricio Arias- le pide a una tercera persona que lo secuestre al concejal Centurión para evitar que participe de una sesión de elección de autoridades.

Prostitución

En diálogo con El Tribuno, Isabel Soria precisó que la Fundación que preside no se llevó por la viralización de las imágenes donde se lo ve al concejal Arias con tres jovencitas, todas prácticamente desnudas, una de ellas practicándole sexo oral. "El día jueves en horas de la tarde hemos formalizado una denuncia al número 145 al existir una sospecha de corrupción de menores y de facilitación de la prostitución. No nos hemos llevado por trascendidos ni por la difusión que tuvieron estas imágenes; en la Fundación Volviendo a Casa hemos recibido una denuncia anónima por parte de una persona. Nos cabe la responsabilidad de llevar adelante este trabajo en la lucha contra estos flagelos pero no nos corresponde hacer la investigación por tanto remitimos todo al ámbito de la Protex, la Procuraduría General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; este organismo a su vez deriva la denuncia a la fiscalía que corresponde y allí se determina cuál es la jurisdicción que debe actuar en este y en cualquier caso; suponemos que será derivada a la Fiscalía Federal de Tartagal". Isabel Soria explicó que "en este caso se nos hizo llegar material que nos da la posibilidad de formalizar la denuncia. Los comentarios, los trascendidos son frecuentes pero las denuncias aportando material de este tipo no suelen darse".