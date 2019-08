La exmujer de Bonadeo denunció que la atropelló cuando le pidió plata para sus hijas

Susana Herrera es madre junto a Gonzalo Bonadeo de Catalina, Martina y Valentina. La separación de la pareja hace más de 15 años fue traumática y muy dolorosa para la mujer quien ahora se volvió a referir al tema luego de que el periodista saltara a hacer una férrea defensa de Claudio Paul Caniggia señalado como violento por su mujer Mariana Nannis.

En una entrevista con Pamela David, la mujer dijo que sufrió hechos de violencia física y psicológica en el 2003 cuando se separó del periodista.

“El mío fue un caso del que nunca se quiso hablar. Cada vez que Gonzalo se expresa como lo hizo ayer, vuelvo a revivir mi historia. Yo soy una víctima en todo esto. Es una historia que vengo cargando hace muchos años”, arrancó Herrera.

Y siguió: “Que un hombre te pegue, te violente, te menosprecie, te descalifique delante de los demás, que te lleve puesto con la camioneta porque le estás pidiendo 70 pesos para pagar la comida de nuestras hijas…no tienen ni idea de las cosas que me hizo vivir”.

“Esta historia me causa un profundo dolor y me cuesta mucho hablar. Fui víctima de Gonzalo Bonadeo y no me hace feliz decirlo. Lo respeto por lo que fue en su momento y es al padre de mis hijas. Viví muchas situaciones de violencia en otra época”, agregó.

La mujer también explicó que debido a esas situaciones perdió el contacto con sus hijas ya que el periodista las puso en su contra. “No era la época de hoy en la que se habla de violencia de género. Yo me vi sola una noche con la Policía en mi casa, en una situación vulnerable yendo a denunciar al marido y padre de mis hijas”, explicó.

Después de eso la mujer pasó a explicitar el infierno que vivió y que la llevó a intentar quitarse la vida en medio de tanta violencia.

¿Disculpas?

Por otro lado, el periodista utilizó una vez más su programa en la FM "Club Octubre" para pedirle disculpas a Susana Giménez y Mariana Nannis después de haber dicho barbaridades de ambas en el contexto de su defensa al exjugador señalado como violento.

No se si alguna vez aprendere. Pero pido disculpas por el tono usado en mi editorial sobee el tema Caniggia. No quise minimizar las denuncias de violencia hechas por Mariana Nannis. Detesto todo tipo de violencia y asi fueron educadas mis hijas. Espero acepten mi error — Gonzalo D. Bonadeo (@gonbonadeo1963) August 30, 2019

Fuente: La Voz del Interior