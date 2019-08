Florencia Santander: “Me encantaría jugar el Sudamericano”

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Comencé a jugar a los 12 años en Central Norte, de a poco fui creciendo en el club, participé en los Juegos Evita y Fútbol Playa, me fue bastante bien en eso.

¿Te costó encontrar tu posición?

Cuando llegué a Central Norte pasaron unos meses y Belén (Morelli, DT) me hizo entrenar con el Sub-18 y Primera División, empecé jugando arriba pero hace algunos años me pusieron en la defensa y rendí mejor en esa posición. Le tome mucho cariño al puesto y cada vez me gusta más.

Superaste la primera preselección y ahora tenés una nueva oportunidad...

Sí, en agosto fuimos a una prueba en Tucumán y por suerte quedé. La semana pasada estuve entrenando en doble turno en el predio de AFA. Me dijeron que tenía que volver el 2 de septiembre para jugar dos amistosos en Trelew (Chubut).

¿Cómo fue entrenar en Ezeiza?

Fue una experiencia muy linda, los entrenamientos en el predio de AFA fueron bastante pesados. Conocí chicas de otras provincias, como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Buenos Aires.

¿Se trabaja muy diferente en la Selección?

No tanto, dentro de todos aquí lo hacemos bien. Si hay alguna diferencia sería la mínima en los entrenamientos y en la parte física.

¿Qué pautas te marcó el cuerpo técnico?

Cuidarme mucho con las comidas, tener predisposición para entrenar y dar lo máximo todos los días. Ya comencé a comer sano y a dejar la comida chatarra.

¿Cuáles son tus expectativas?

Me encantaría quedar en la Selección argentina y tener la posibilidad de jugar el Sudamericano.

¿Te gustaría convertirte en jugadora profesional?

Sí, poder estar en un club de Buenos Aires o tener la posibilidad de hacerlo en el extranjero. También sería muy lindo estudiar afuera, estoy cursando el cuarto año en el secundario, pero si tendría la posibilidad de irme ahora lo haría.

¿Qué sentís vistiendo la camiseta de la Selección?

Me siento orgullosa de mi misma, pero hay que seguir entrenando acá y aprovechar cada oportunidad que tenga en Buenos Aires.

¿Tu familia y amigos como tomaron la convocatoria?

Bien, mi mamá (Liliana Figueroa) está muy contenta, ella me apoya en todo. En el colegio (Praga) mis compañeros me felicitaron, pero algunos profesores están un poco enojados porque falto a clases, debo hacer tarea y está por cerrar el trimestre.

¿Qué referentes tenés en el fútbol argentino?

Agustina Barroso es mi referente en el fútbol femenino, es defensora en la Selección y actual jugadora de UAI Urquiza. En el fútbol masculino me gusta Jonatan Maidana, porque soy hincha de River.

¿Sos consciente de las cosas que te están pasado?

Todavía no caigo en todo esto, pero disfruto de cada cosa que me pasa. Siempre soñé con ir a Buenos Aries o tener una oportunidad como la que se me está dando ahora.