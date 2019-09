La U le arrebató el liderazgo a Lince

Universitario sabía que ayer se jugaba mucho más que la cuarta fecha de la Liguilla Súper 10 en el Regional de rugby, porque los verdes se enfrentaban nada menos que al líder Lince y tenían la posibilidad de arrebatarle la punta. La U finalmente lo hizo, porque jugó un partidazo y venció a los tucumanos 30 a 10 en la capital de la vecina provincia.

Los dirigidos por Oscar Bazán salieron decididos a buscar el triunfo y Eliseo Morales estuvo “on-fire”. Anotó los dos primeros tries de la visita y convirtió uno de los penales. José Chierisi marcó el tercer try para Universitario, con la conversión de Morales, quien aumentó el marcador a 25-0 con otros dos penales convertidos, para la sorpresa de los presentes.

Después de un penal convertido por Lince, Ramiro Guzmán selló el primer tiempo 30 a 3 (esta vez sin conversión de Morales).

El conjunto tucumano reaccionó en el segundo tiempo, anotó un try y convirtió su penal, pero el encuentro terminó 30 a 10 con bonus ofensivo incluido para los verdes.

En Villa San Lorenzo, Tigres dio un golpe que también fue festejado por la U, porque el conjunto local venció a Cardenales 33 a 30 y lo dejó sin invicto.

El rojinegro perdía 20 a 0 y jugaba mal, pero cambió de “chip” y cerró un gran partido. De hecho, antes de la reacción el conjunto local no pasaba de mitad de cancha cuando perdía 30 a 17, pero Nales se quedó gracias a una gran labor del equipo salteño.

Gimnasia y Tiro, en tanto, logró su primer triunfo en la Liguilla al vencer 45 a 17 a Aguará Guazú, mientras que en la cancha de Tiro Federal, el tricolor perdió ayer con Jockey Club de Tucumán por 50 a 21.

Jockey quiere ser escolta

Esta tarde el Jockey Club completará la cuarta fecha de la Liguilla Súper 10 de rugby cuando se mida con Santiago Lawn Tennis, a partir de las 16.10 en la rotonda de Limache.

Los albirrojos suman dos triunfos y una derrota, por lo que necesitan un triunfo para acercarse a la punta. De hecho, si ganan y suman bonus ofensivo serán escoltas junto a Lince.

Sin embargo, Santiago Lawn Tennis es un equipo importante en la región y no será una tarea sencilla para los de la zona sur.

Tras este partido el Jockey visitará nada menos que a Univseritario en el clásico salteño.