Águilas golpeó fuerte en el inicio de la LAB

La serie arrancó con todo. Águilas no perdonó a un conjunto de Infernales rodeado de juveniles y le ganó 10 a 0.

Así de impactante fue el inicio de la Liga Argentina de Béisbol que contó con una gran presencia de público en el diamante de Cachorros.

La franquicia del equipo local tuvo a hombres clave tanto en ofensiva como en la defensa. En el bate anduvieron bien los históricos, como Mauro Schiavoni como principal figura y también los juveniles Ricardo Fernández y Santiago Alvarado.

En el campo se lució Jorge Guzmán Ortega, quien realizó 97 lanzamientos y los representantes de Popeye no pudieron realizarle ni una carrera.

El momento clave del choque fue en la parte baja del tercer inning, cuando Águilas vencía 1 a 0 y con dos hombres en base, Schiavoni la sacó del campo de juego para estirar la ventaja a 4 carreras.

El venezolano Héctor Mayora no fue el mismo pitcher desde entonces y los locales supieron aprovechar el malestar del lanzador de Infernales.

Es cierto que el campo corto de los bordó tampoco colaboró, pero los comandados por Mauricio Romero tuvieron un nivel parejo de principio a fin.

El partido finalmente terminó en el octavo inning, uno antes del cierre, por la diferencia de carreras y, de esta manera, los tricolores lograron un importante triunfo ante el campeón de 2017.

Hoy, a partir de las 15, Águilas visitará a Vikingos, la franquicia de Cerveceros que debuta en la Liga Argentina, en el diamante del Parque del Bicentenario.