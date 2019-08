Marcas de los súper se imponen a los Productos Esenciales y Cuidados

En las góndolas de los supermercados es fácil identificar los productos que están dentro de Precios Cuidados y Productos Esenciales. Este último cumplió tres meses e incluye solo 64 artículos.

Sin embargo, los Productos Esenciales no son los más elegidos por los consumidores, ya que tienen una fuerte competencia con las promociones que lanzan las cadenas supermercadistas, afirmaron distintos gerentes.

"En general se percibe que no están teniendo demasiada demanda de la gente, ya que no son los más baratos. En este momento las familias buscan los productos más económicos", comentó Carlos Morello, secretario de Defensa del Consumidor de la Provincia.

Las cadenas de venta masiva, por cierto, comercializan productos de marcas propias, en muchos casos, a un menor valor. "La competencia es mucha", remarca el jefe de una sucursal.

En un relevamiento que realizó El Tribuno se pudo comprobar que los precios no se alteraron. La lista se puede consultar en la página argentina.gob.ar/ productosesenciales.

Francisco Sorosa, director de Comunicaciones de Carrefour, describió que en general el cliente está "muy concentrado" en encontrar la mejor oportunidad para su bolsillo y hacer rendir la plata un poco más".

"Hay clientes que buscan las primeras marcas, otros que optan por los productos que están en Precios Esenciales. Notamos un crecimiento en los productos Carrefour, la verdad que Salta tiene una amplitud de artículos y hay uno para cada uno de nuestros clientes", comentó Sorosa.

Precios Esenciales ofrece 64 productos que deben mantener su precio durante tres meses más a partir de un acuerdo entre el Gobierno, empresas y supermercados. Se pueden encontrar lácteos, fideos, arroz, yerba y otros, en los 2.500 puntos de venta que hay en todo el país.

"Lo importante para destacar es que desde su lanzamiento, Precios Esenciales no generó mucha demanda social, la gente no sale desesperada a buscar sus productos y cuida el bolsillo. Los primeros diez días sí hubo una alta demanda, pero cuando después fueron viendo los precios, no los buscaban más. La conclusión es que este programa te fija un por precio promedio, que no está mal, pero hay otros precios más baratos", agregó Morello.

La economía sigue sin repuntar y eso se constata en las cajas de los supermercados. El reciente informe de coyuntura del NOA de la Fundación Mediterránea marca que en los cinco primeros meses las ventas en esos comercios cayeron, en términos reales, un 14,8% con respecto al consumo del mismo período de 2018 y del 14,2% con relación a idéntico lapso de 2017.

Si bien ingresó más dinero, no se superó los niveles de inflación. Las ventas acumuladas entre los meses de enero y mayo de 2019 sumaron un total de $4.351.259.

A nivel nacional, los ingresos en los supermercados, a precios constantes (teniendo en cuenta la inflación), bajaron 13,5% en mayo en relación con igual mes de 2018, mientras que en los centros de compra, o shoppings, cayeron 18,7% en la comparación interanual, informó días atrás el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Analizadas por grupo de artículos, los productos de almacén participaron en 28,3% de las ventas totales de los súper mientras los artículos de limpieza y perfumería se adjudicaron un 15%; los lácteos, 12,3%; las carnes, 11,3%; las bebidas, 10,3%; los electrónicos y artículos para el hogar, 4,9%; panadería, 3,8%; indumentaria, calzado y textiles para el hogar, 3,0%; verdulería y frutería, también 3,0%; los alimentos preparados y rotisería, 1,1% y otros, completaron la canasta con 7,1% en el total de ventas.

En algunas góndolas está el 95% de los artículos y en otras, solo el 50%

Defensa del Consumidor remarca que no hay denuncias de la gente.

El abastecimiento en los supermercados de Salta con los Productos Esenciales es dispar. Algunas sucursales se encuentra un 95% de los artículos de la lista oficial y en otros, el nivel es del 50%.

Carlos Morello, secretario de Defensa del Consumidor, sostuvo que no hay denuncias de clientes contra los supermercados por incumplimientos o faltantes. Si bien la gente no eleva quejas, en los dos primeros meses de Precios Esenciales, el organismo labró nueve actas de infracción por incumplimiento que se detectaron en las inspecciones.

Todas las semanas, inspectores, que tiene la función de verificar que el programa en la ciudad se cumpla, recorren los diferentes establecimientos comerciales.

Francisco Sorosa, director de Comunicaciones de Carrefour, aseguró que no recibieron ninguna observación en las inspecciones de Defensa al Consumidor.

Morello remarcó que el cumplimiento de Precios Esenciales “es dispar”. El funcionario participó semanas atrás en la reunión del Consejo Federal del Consumo, en Buenos Aires, y también comentaron que la situación es similar en otras provincias.

Morello detalló que Carrefour está cumpliendo muy bien, incluso cuando no tiene los productos del programa, los cambia por las primeras marcas. “En el Libertad también funciona muy bien, mientras que en los otros está bastante más débil el programa”, agregó.

“Yo hice inspecciones personalmente y me sorprendió que en Carrefour, cuando hay faltante cambian los productos y ponen algunos son superiores en calidad. Además, por la firma del convenio, tienen que mantener los precios que pone el programa”, agregó el secretario.

“Creo que por eso no tenemos denuncias en la Secretaría, no hay una demanda social”, reiteró Morello.

“Tenemos a todos nuestros equipos trabajando para garantizar que estén los productos. Si hay alguno que falta, nosotros nos comprometemos a reemplazarlo por otro al mismo precio o menor. Cualquier problema que tengamos, es donde entra en juego nuestro compromiso, con lo cual nuestros clientes no deberían encontrar tipo de faltantes”, expresó Sorosa.

También, se pudo comprobar ese acatamiento dispar al que hace referencia el Secretario de Defensa al Consumidor. Muchas veces en las góndolas no se encuentran los productos publicados, aunque en algunos casos son reemplazados por otras marcas con igual precio.

Cuando se cumplieron dos meses del programa, la Defensoría del Pueblo bonaerense, relevó que Precios Esenciales funciona con dificultades en la provincia de Buenos Aires, al detectar que la iniciativa no se cumple en casi la mitad de los comercios.

“Si se tienen en cuenta las variables de precio, stock y reposición, visibilidad e identificación, observamos que el programa se cumple en apenas en el 57% de los locales analizados, mucho menos que el 80% que informó la Secretaría de Comercio Interior de la Nación”, indicaron desde esa institución.

Cómo es el proceso de las sanciones a los comercios

Cuando se labra un acta, al día siguiente vuelven al local para ver si sigue en infracción.

Las actas que labra la Secretaría de Defensa de la Provincia, para cualquier negocio que sea inspeccionado por el organismo, pueden terminar en una multa económica para el negocio. Sin embargo, en un principio se busca cambiar la conducta del negocio para que cumpla el programa que se comprometió.

Cuando se labra un acta, al día siguiente se vuelve al comercio y cuando sigue incumpliendo se hace un sumario, que puede terminar en una multa o una sanción.

Otros casos

Por ejemplo, semanas atrás, por infracciones a la Ley 24.240, la Secretaría de Defensa del Consumidor multó con 200 mil pesos a Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados y con 70 mil pesos a Autosol.

Las sanciones fueron dispuestas al final de un proceso que se habilitó con la denuncia de un consumidor que solicitaba a las empresas que respetaran una promoción de 12 cuotas fijas de un plan de ahorro promocionado en un folleto.

“Con las actas estamos cumpliendo con el trámite que dice la ley y es posible que termine en multa. Actualmente, ya algunos súper hicieron su descargo. En algunos casos nos dijeron que cuando nosotros hicimos las inspecciones no habían firmado el convenio de Productos Esenciales. Como a nosotros no nos llega esa información de forma inmediata, siempre tenemos dificultades para el control”, comentó Carlos Morello.

La determinación

La multas se hacen en base a los artículos de la ley de defensa al consumidor. Depende de varios factores para poner el monto de la multa. Se tiene en cuenta el antecedente de los negocio, y el tamaño de la empresa, no es lo mismo que un comercio local que una gran cadena. La primera multa siempre es simbólica y después va subiendo.

En el caso de los súper, si en la puerta del local dice que ofrecen los Productos Esenciales están obligados a cumplir.

En Buenos Aires, en tanto, organizaciones de defensa del consumidor sostienen que “falta control por parte del Gobierno nacional para que los empresarios cumplan con este acuerdo”.

Multan a una casa de comidas rápidas

Le aplicaron una sanción de 7 mil pesos por no contar con libro de quejas.

La Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia multó a Mostaza porque el local de comidas rápidas ubicado en Portal Salta, no contaba con libro de quejas, lo cual fue comprobado por inspectores.

La sanción es de $7.000 por la infracción al artículo 19 de la Ley nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y fue confirmada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

El mencionado artículo dispone que “quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos o publicitados o convenidos”. En este orden, se indicó desde el organismo, la empresa debe garantizar la disponibilidad del libro de quejas.

Además se contempla el artículo 10 de la Ley 7.800 que establece: “En todas las dependencias públicas y los establecimientos privados que en el ámbito de la provincia de Salta brinden atención al público, es obligatoria la existencia de un Libro de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos“.

El artículo 11 estipula que el libro debe estar foliado, sellado y entregado a la Secretaría de Defensa del Consumidor. Este es el único Libro de quejas legal, ya que la misma ley prohibe la entrega de otro distinto, cualquiera sea su forma y también considera infracción a la ley 7.800 la negativa de todo prestador a entregar el Libro de quejas, como también su falta de disponibilidad para todos los consumidores que lo requieran a fin de ejercer sus derechos de quejarse o reclamar.