Gallardo: “No me gustaron las cargadas a Rossi”

Marcelo Gallardo, DT de River, se mostró satisfecho por el buen nivel de su equipo en la victoria ante Lanús (3 a 0), pero muy molesto por las cargadas sobre Agustín Rossi, arquero del granate que llegó a préstamo de Boca.

“No me gustaron las cargadas a Rossi. Un poco está bien pero todo el partido no me gustó. Traté que se cambie eso por aliento, no me gustó lo qué pasó”, afirmó Gallardo, al referirse al mal trato que sufrió el arquero de Lanús, quien está a préstamo de Boca e integraba el plantel xeneize que perdió la final de la última Copa Libertadores.

Respecto del partido de esta tarde ante el granate, el Muñeco indicó: “Lo vi muy bien a River. Todo el equipo jugó bien y no le dimos ninguna posibilidad a Lanús de meterse en partido. El resultado de tres goles habla de lo que fue el equipo; además, Rossi tuvo una gran actuación”, analizó.

“Cuando te cuesta elegir una figura por encima del resto es porque el equipo jugó bien en todas sus líneas. Así como también cuando jugamos mal, cuesta encontrar a alguien que se destaque”, opinó el DT de River.

En ese sentido, el Muñeco Gallardo recordó: “Habitualmente nos pasa que los primeros partidos nos cuestan y después nos soltamos”.

“No habíamos jugado bien los partidos anteriores pero tampoco nos superaron. El calendario de Libertadores genera que cuando volvés de las vacaciones, tenés que arrancar en una situación de eliminación directa donde tenés que mentalizarte para poder jugarlo así”, explicó.

Sobre la Copa Libertadores y la chance de volver a jugar contra Boca, Gallardo advirtió: “Tengo que ser racional. Si bien hay posibilidades de volver a jugar no es una chance exacta. Lo exacto es que tenemos una serie con Cerro Porteño que será muy dura”, concluyó.