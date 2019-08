Siguen los cruces por el escándalo en el Concejo Deliberante

La situación política que se vive en Tartagal, más precisamente en el Concejo Deliberante, donde el bloque opositor insiste fuertemente en el cambio de autoridades habida cuenta de la conformación del arco oficialista luego de la salida del intendente Sergio Leavy y el reemplazo de su hermano Eduardo Leavy al frente de la comuna, se mantiene con fuertes denuncias y escándalos.

El jueves 1 de agosto, la bancada del Partido de la Victoria, cuyo líder es el diputado Sergio Leavy, actual candidato a senador nacional y posible candidato a gobernador, presentó una denuncia pública contra el concejal Omar "Dody" Arias por los supuestos delitos de intento de secuestro, amenazas, extorsión y soborno. Estas denuncias se sustentan en la existencia de audios que supuestamente se trasmitieron vía WhatsApp dentro de un "grupo de amigos" que difundieron los concejales Ramona Jaime, Norma Rodríguez y Maximiliano Centurión, denunciante principal, y víctima del supuesto secuestro.

Posteriormente, se conocieron fotografías donde Dody Arias aparece en una escena sexual con jóvenes, por la cual se han elevado denuncias por trata de personas y facilitación de la prostitución que recayeron en el ahora edil opositor.

Estas denuncias tomaron repercusión después de las reiteradas acusaciones del concejal Arias por actos de corrupción, incumplimiento de la Carta Orgánica y del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, que también tomaron fuerza mediática en los últimos días.

Desde el bloque radical de concejales aseguran que esta situación se sustenta en los más de 200 pedidos de informes que realizó la bancada de la UCR desde el 2013. Algunas muy resonantes como el reciente pedido de informes a la sociedad del Estado creada para incentivar la producción local de ganado porcino y que en 2018 requirió la inversión por parte del municipio de más de 13 millones de pesos.

El bloque radical destaca que el balance de dicho organismo, al día de la fecha no se ha presentado y no se sabe cuantos productores fueron beneficiados. Desde ese bloque también destacaron el incumplimiento en los 12 años de gestión, de la presentación de las cuentas generales del ejercicio, al igual que la falta de los balances de la Cooperadora Asistencial, cuya ultima auditoría revela que dicha cooperadora no tiene número de CUIT.

De esta manera, todos los gastos que se hicieron fueron a nombre de la municipalidad de Tartagal. Entre esos gastos se incluyen un inmueble y una camioneta que estarían a nombre del estado municipal, cuando son de la Cooperadora.

"Los hechos denunciados son graves a primera vista, pero parece ser un pase de factura a quien en su momento, Dody Arias, era el principal defensor de la gestión Leavy, que avaló la presidencia de Eduardo Leavy y que a principio de este año renunció cuando no cumplieron en darle la vicepresidencia del Concejo. Este es el origen de todo. Eduardo Leavy nunca debió ocupar el cargo de intendente por dos años, se debió llamar a elecciones. Hoy tenemos a un intendente ilegal e ilegitimo", aseguran los radica les.

El rechazo del bloque de los radicales

Ante las denuncias repetidas y el intento de cambiar las autoridades del Concejo Deliberante, ya que el presidente del Concejo es el que ocupa el lugar de intendente interino desde hace dos años, el oficialismo negó de manera sospechosa la posibilidad de una sesión especial para tratar el cambio de autoridades. Ante la negativa del presidente a cargo, Jorge Luis Gabito, el concejal Dody Arias propuso autoconvocarse a los concejales opositores para realizar la sesión especial. Pero fue rechazada por el bloque de la UCR por dos motivos. “Esta autoconvocatoria no está contemplada en el Reglamente Interno y la postura del bloque radical es que hoy hay muchos problemas de cara a la ciudadanía para ocuparse, como la falta de agua, la inseguridad, y los distintos problemas que hay en los barrios de la ciudad”, aseguraron.