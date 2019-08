Jorge Martos, un actor oranense que llevó su pasión a México

Jorge tiene 29 años, nació en Orán y es el hijo menor de Jorge y María Elena, bioquímicos que desarrollan su actividad profesional en la ciudad norteña.

El joven talentoso cuenta que su amor por la actuación nació cuando era muy chico. “Lo descubrí desde pequeño; no sabía que iba ser actor, pero me anotaba en todos los actos de la escuela, me memorizaba los guiones de las películas, me gustaba llamar la atención, hacer reír a los otros”, dijo. Quizás así fue descubriendo su pasión por la actuación.

Cuando cumplió 15 se abrió en la capital salteña un taller de actuación los días lunes y así fue que su padre lo buscaba del colegio y viajaban para que tomara clases e inmediatamente volver para no perder clases en el colegio donde asistía.

A los 18 años decidió estudiar actuación. Viajó a Córdoba y luego a Buenos Aires y hasta la fecha no deja de estudiar y capacitarse. Trabajó en cortos, obras de teatro, comerciales, entre otras cosas.

Jorge decidió en el 2015 emigrar a México en busca de oportunidades. “La actuación lo es todo para mí. Todo en mi vida gira en torno a la actuación, pienso todo el día en el futuro, en los proyectos y qué hacer para no quedarme quieto”, afirmó.

En escena

Cuando está en escena, el joven actor experimenta una vivencia única. “Cuando estoy en escena me olvido de los problemas de Jorge y empiezo a vivir la vida del personaje, es como si me fuera a otro lugar”, comentó a El Tribuno.

El actor Jorge Martos ha logrado demostrar el potencial actoral que posee, aunque reconoce que no es una carrera profesional tan fácil como muchos pueden llegar a pensar, la clave es tener perseverancia.

“Hay que creer en uno y nadie te puede decir que no funcionas. Es una carrera complicada, pero muy hermosa”, dijo.

En México ha participado en series como Mujeres rompiendo el silencio, La Piloto y Blue Demon, así como en diversos comerciales. Entre sus proyectos más recientes se encuentra una serie junto a personajes como Adal Ramones, Werevertumorro, Paloma Woolrich y varios más: “Es una serie que está en proceso de venta, una comedia negra”, señaló.

El joven actor resaltó que en esta profesión se deben de romper muchas barreras.

Con el público

“El público mexicano es maravilloso, cuando yo llegué a este hermoso país nos abrieron muchas puertas sin conocernos y eso no pasa mucho en Argentina. Estoy muy contento de haber tomado la decisión de ir a vivir a México, la gente de allí es muy cálida y amable, y la verdad soy de los actores que le gusta que lo reconozcan y así poder convivir con el público, es algo que me fascina”, aseguró.

Es así como este talentoso actor argentino, además de adoptar a México como su segunda casa, continúa tocando puertas y demostrando el talento actoral que posee.