Nuevo pedido de Cristina para poder viajar a Cuba

La expresidenta Cristina Fernández pidió autorización para poder viajar a Cuba, donde su hija Florencia está llevando a cabo un tratamiento médico, a partir del 22 de agosto próximo, tras las PASO del próximo domingo donde ella es precandidata a vicepresidenta.

En el escrito que presentó su abogado ante el Tribunal Oral Federal 2 alegó razones personales y la fecha es entre el 22 y 30 de agosto próximo, mientras se desarrolla el juicio por fraude en la obra pública en la que se encuentra imputada.

En Cuba, su hija Florencia se encuentra viviendo desde principio de año, llevando adelante un tratamiento médico con autorización judicial pues también ella está pendiente de ser juzgada en los casos Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero.

En el pedido de autorización hecho por su abogado Carlos Beraldi, la expresidenta presentó la reserva de los vuelos en avión y del hospedaje durante esos nueve días en Cuba.

Ahora, el pedido será resuelto por los jueces que ayer retomaron el juicio previa opinión del fiscal Diego Luciani, en cuyos dictámenes se viene oponiendo a los viajes que realizó Cristina Fernández aunque sus definiciones no son vinculantes.

Por el momento, el juicio atraviesa período de planteo de nulidades donde las defensas hicieron más de 50 y que en la audiencia de ayer fueron contestadas por el fiscal Luciani pero aún falta que lo hagan las querellas, a cargo de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción.

Luego de ello, aunque aún no está claro en qué fecha, será el turno de las indagatorias donde los acusados podrán hacer uso de declarar o no, o bien optar por hacerlo más adelante.

La expresidenta es sometida a juicio por fraude en la obra pública a raíz de irregularidades cometidas durante las licitaciones en que entregó al empresario Lázaro Báez, que son un total de 51 que están siendo peritadas actualmente por un cuerpo de expertos de la Corte Suprema de Justicia.