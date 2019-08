VIDEO La ex de Sergio Denis logró ver al cantante e hizo un fuerte relato: "Está deteriorado, pelado y consumido"

La ex novia del cantante contó cómo hizo para verlo en la clínica en la que está internado pese a que su familia no se lo permite.

A casi cinco meses del accidente que tuvo Sergio Denis (70) al caerse en la fosa del teatro Mercedes Sosa de Tucumán, Verónica Monti (40), su novia hasta ese entonces, finalmente pudo verlo. Lo hizo esquivando la negativa por parte de la familia del cantante para que ella pueda visitarlo.

Conmovida, relató: “Pedí por favor hablar con un médico y me quede sentada en un sillón que da justo al sector de rehabilitación. De repente lo vi pasar en una camilla, fueron dos segundos detrás de un vidrio. Es otra persona, no puedo creer que esté así. No puedo creer que no me dejen darle un beso y un abrazo”.

“Él estaba con la cara mirando hacia la puerta, hacia mi lado, con la boca abierta, los ojos abiertos y la mirada perdida. Después me puse a llorar ... Fueron dos segundos”, afirmó.

Angustiada por la situación traumática que presenció, expresó: “Era una imagen que tenía preparada pero no pensé verlo así. Me puse a llorar y me fu i...”. Y agregó tras visitar al cantante que está internado en la clínica de rehabilitación Integral ALCLA: “Tengo esa sensación de que él me necesita. No sé si lo puedo abrazar o tocarle la mano, lo que me dejen”.

Por último, al borde de las lágrimas, la ex de Denis reveló el dolor que le produce no poder entrar en contacto con el músico de 70 años. “Lo extraño muchísimo. No hay un momento del día que no piense en él. Odio los llantos en televisión, pero somos vecinos. No hay un día que no vea su puerta y diga: La puta madre no puede ser. Tengo su olor impregnado”.