Piden al IPS que regule el cobro de plus por parte de los médicos

Delegados sindicales del norte de la provincia solicitaron una audiencia con el presidente del IPS (Instituto Provincial de Salud) por un tema de larga data, conocido por todos los afiliados a la obra social provincial pero que también afecta a otras coberturas médicas, inclusive a las prepagas: el cobro de plus por parte de los profesionales médicos, que exigen dinero extra a los pacientes, ante consultas o determinadas prácticas, sin otorgar facturas.

Fermín Hoyos, delegado de la departamental San Martín de ATE, precisó: "Queremos hablar con el Dr. Martín Baccaro para plantearle ese cobro de plus que exigen los profesionales médicos o al menos para que la obra social que tiene la mayor cantidad de afiliados en la provincia, como es el IPS, vea la forma de regular, o de legalizar esos cobros que se hacen en forma compulsiva, porque al enfermo no le queda más opción que pagar, si no no son atendidos y no se les hacen las prácticas médicas por más sencillas que sean".

"Ni qué hablar cuando se trata de estudios de complejos", ejemplificó Hoyos, y agregó que el tema es vastamente conocido por toda la población que cuenta con alguna cobertura médica. "Hay médicos de especialidades similares que pueden cobrarte desde $400 a $800 en concepto de plus, solo por una consulta. Pero todos, por igual, cuando se le pide una factura no te la quieren dar", dijo.

Hoyos recordó: "Yo mismo tengo un problema de columna y cuando fui al médico me cobraba $40.000 una operación a pesar de la obra social y del coseguro, pero tuve la suerte que no tienen muchos afiliados, que fui a otro médico de la misma especialidad y me aseguró que con que le llevara todas las prácticas autorizadas no me cobraba un peso extra".

"No desconoció los riesgos que para un afiliado significa denunciar estas prácticas de cobros indebidos porque, directamente, el médico no te atiende más con el riesgo que hasta el sanatorio no quiera darte nunca más una atención médica. En el interior las clínicas son pocas, los especialistas son menos, pero en algún momento esta práctica se tiene que terminar y quien tiene que tomar la iniciativa en esto debería ser el IPS, que tiene la mayor cantidad de afiliados en toda la provincia, que supera el 60 por ciento, porque el resto corresponde a otras obras sociales y en menor medidas a las prepagas. Pero todos padecemos la misma situación tanto en el interior como en capital", dijo.

El dirigente explicó: "Esa medida del IPS de dividir en padrón A y B a los profesionales que pueden o no cobrarte una diferencia es inútil, porque al final todos terminan cobrando y lo peor es que nadie quiere darte una factura sea del padrón que sea. Las prácticas médicas aumentan cada 2 o 3 meses y supuestamente es para aumentarle a los profesionales, suponemos que es dinero no queda para las arcas del IPS".

Consideró además: "El médico que te cobra un plus y no te da factura es un evasor, lisa y llanamente. Ayer mismo un trabajador municipal me planteaba que fue a un médico en la ciudad de Salta y le cobró $15.000 de plus por una operación de rodilla, pero le dijo que no podía darle factura. Como el trabajador insistía y le decía que necesitaba que la obra social le cubriera ese dinero extra, con total desparpajo le escribió en una receta médica "recibí la suma de $15.000'. Pero no le puso en concepto de qué y menos utilizó una factura. Ahora tiene que volver por la operación en la otra rodilla y tiene miedo. Esa es la verdad", explicó el dirigente.

Las derivaciones

Hoyos se refirió a otro grave inconveniente que aqueja a los afiliados de la obra social provincial, aun los que cuentan con el coseguro que les otorga ATE y que debería cubrir el 100 por ciento de las prestaciones médicas incluidos los traslados. "Tenemos inconvenientes para que se deriven los pacientes a Salta porque quieren derivarlos a Orán. Desconozco si los sanatorios de esa ciudad tendrán tanta tecnología como los de la capital o que sean muy superiores a los de Tartagal, pero tengo muchas dudas que así sea", dijo el gremialista.

Y prosiguió: "Pero a las derivaciones el IPS quiere hacerlas a Orán, cuando el afiliado, que paga su obra social y el coseguro, tiene todo el derecho a elegir dónde quiere ser atendido. El afiliado tiene libre elección en cuanto a elegir el profesional, por eso no pueden condicionarnos a que tengamos que ir a Orán cuando la gente prefiere hacerse atender en Salta con un médico determinado".