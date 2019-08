Lo Celso, nuevo jugador de Tottenham Hotspur

El mediocampista argentino Giovani Lo Celso fue oficializado este jueves como nuevo jugador de Tottenham, de Inglaterra, donde será dirigido por su compatriota Mauricio Pochettino.

El futbolista rosarino pasó de Betis, de España, a los Spurs en una transferencia a préstamo con cargo y una opción de compra obligatoria en junio de 2020, confirmaron ambos clubes.

Según los medios españoles, Tottenham pagó cerca de 16 millones de euros por el préstamo y el año que viene deberá abonar otros 44 millones de la misma moneda europea para redondear el pase en unos 60 millones más un plus por objetivos.

“Estoy muy feliz de estar acá y preparado para el reto que se viene. Vamos Spurs”, manifestó Lo Celso en un video publicado en las redes sociales de Tottenham como anuncio de la nueva contratación.

“Es hora de cerrar una etapa muy importante en mi carrera y toca despedirme de esta manera, agradeciendo. Me llevo los mejores recuerdos y dejo atrás grandes momentos en los que he sentido el cariño de todos. Es difícil expresarme porque tengo sentimientos encontrados”, agregó horas después en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Lo Celso, ex-Rosario Central, será compañero de los argentinos Paulo Gazzaniga y Erik Lamela y dirigido por el santafesino Pochettino, quien condujo al equipo hasta la final de la última Liga de Campeones por primera vez en la historia.

“Sin dudas, echaré de menos a mis compañeros, a este magnífico club, su fiel afición, y a esta gran ciudad. Gracias jugadores, cuerpo técnico, directivos y todos los empleados que trabajan en el club. #MushoBetis. ¡¡¡Siempre!!!”, se despidió Lo Celso, quien también posteó una foto con la camiseta del club andaluz.

El integrante del seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2018 y en la última Copa América de Brasil usará la camiseta número 18.

La liga Premier de Inglaterra será el tercer destino europeo para Lo Celso, quien ya jugó la francesa con París Saint Germain y la española con Betis.

El joven volante, de 23 años, volvió a protagonizar una transferencia millonaria luego de los pases de Central a PSG (10 millones de euros) y de Francia a Betis (50 millones).

El zurdo también volverá a jugar la Liga de Campeones de Europa luego de su experiencia (siete partidos) en la temporada 2017/18 con la camiseta de París Saint Germain.