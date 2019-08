La película salteña Badur Hogar fue premiada como mejor largometraje en La Pampa

La quinta edición del Festival Nacional de Cine General Pico llegó a su fin. Luego de una semana cargada de actividad cinematográfica, la Asociación Italiana XX de Septiembre realizó anoche la gala de cierre y premiación en el Cine & Teatro Pico. La película salteña Badur Hogar, de Rodrigo Moscoso, ganó como mejor largometraje.

“El Festival Nacional de Cine de General Pico es un referente cultural de nuestra ciudad y de la provincia a nivel nacional. Gracias por acompañarnos en esta quinta edición como hasta ahora y, nos vemos en la sexta”, expresó José Angelucci, presidente de la Asociación.

La producción salteña recibió un cheque de $60.000.



Badur Hogar es más que una simple comedia romántica de enredos. El largometraje es una verdadera clase de cómo narrar en el cine, de cómo ser salteño sin morir en el intento, y de cómo presentar una radiografía social sin caer en el maniqueísmo fácil.. Pero, sobre todo, el filme de Moscoso logra acceder a lo que busca cualquier película que se precie de tal: divertir, renovando interiormente al espectador desprevenido. Su tema es fácil: Juan Badur (Javier Flores) a los 35 años sigue viviendo en la casa de sus padres. O alterna con jornadas que pasa entre los restos de “Badur Hogar”, la empresa familiar que alguna vez “fue la más grande de todo el NOA”. Estancado, como muchos, no logra arrancar para hacer su propia vida, arrastrando el peso de su historia familiar. Pero conoce a Luciana (Bárbara Lombardo), que rompe su estatismo y lo obliga a tomar esas decisiones tan postergadas.

Esta, a grandes trazos, es la historia. Pero Moscoso no la despliega de un arranque, sino que la va revelando como quien desarma mamushkas rusas. Rodeándola de personajes y situaciones que la hacen creíble. A pesar de su extensión (101 minutos) particular para una comedia romántica, la maestría del director hace que el filme no caiga en lagunas ni digresiones tan comunes en el cine argentino y sudamericano. Su ritmo no mengua y ni notamos el paso del tiempo fílmico al que somos sometidos.

Las críticas que recibió el filme en otras ciudades del país hacen especial mención al “idioma de los salteños” del que Moscoso no se priva ni hace alarde. Es una historia urbana, claro, y no tiene la necesidad de apelar al costumbrismo, ni al paisajismo al que se condena al cine regional. A cambio, “Badur Hogar” tiene la generosidad de mostrar nuestro “paisaje hablado”, con el que construye su mundo singular, tal como pretende cualquier obra de arte. Este mundo es el salteño, desde los carritos de Juventud Antoniana, a los hongos locos de Campo Alegre. Con eso marca un hito singular del cine nacional. Uno en el que no es necesario impostar la voz para hacerlo de verdad, ni exagerar lo que somos para ser aceptados. En definitiva, un filme que habla de nosotros sin levantar polvareda. Un hito donde no podía faltar Cástulo Guerra, actor y símbolo al que volverán más generaciones de cineastas salteños con mirada de futuro.

Los ganadores del festival:

Competencia Nacional de Largometrajes: El 1er. Premio a la Mejor Película Largometraje, que recibió un cheque de $60.000 otorgado por Forestal Pico fue para “Badur Hogar” de Rodrigo Moscoso.

Competencia Nacional de Cortometrajes: El 1er. Premio a la Mejor Película Cortometraje Nacional, reconocido a través de un cheque de $20.000 otorgado por Centro Empleados de Comercio a: “En la plaza oscura” de Nicolás Schutman.

Competencia Regional de Cortometrajes: El 1er. Premio a la Mejor Película Cortometraje regional, reconocido a través de un cheque de $20.000 otorgado por Aisplac a: “Ser con el otro” de Waldo Román Martínez.

Premio CINE.AR del Incaa

Al mejor cortometraje de las Competencias de Cortometrajes Regionales y Nacionales, como reconocimiento a la innovación artística, la creatividad audiovisual, la calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la obra acerca al público, mediante la emisión de la película por las pantallas de CINE.AR TV Y CINE.AR PLAY, a través de la adquisición de los derechos, es para: “No faltes Mili”, de Carla Gutiérrez Yánez.

Mejor proyecto LAB. LAPAMPA

Se otorgó un premio de $15.000 a: “Awelas” de Vanina Bustos, Catalina Lucero y Noelia Barrios.

Para todas las categorías en competencia, se entregó a través del “Voto del Público” premios al mejor largometraje y a los cortometrajes ganadores. El premio se denomina “Domingo Filippini” y lo recibieron:

- “La Visita” de Jorge Leandro Colás.

-“Esta herida, cuando no cicatriza se vuelve piedra” de Nicolás Turjanski.

-“Casting” de Mariano Ananía.

Los jurados de las categorías en competencia otorgaron además mención especial a:

- “Algunos Días”, de Silvana Staudinger para la Categoría Regional de Cortometrajes.

- “Cairo Affaire”, de Mauro Andrisi para la Categoría Nacional de Largometraje.

- “La hija indigna”, de Abril Dores para la Categoría Nacional de Cortometraje.

Premio “Piedra Fundamental”: otorgado por la Municipalidad de General Pico, a la obra reconocida por los jurados de cada competencia.

Lo que dejó la quinta edición del festival

“Esta primera semana de agosto se ha transformado en un acontecimiento para nuestra ciudad y las localidades vecinas. Pero, además, desde hace cinco años genera que todo un país direcciones su mirada a las películas que se proyectan durante el Festival Nacional de Cine de General Pico”, valoraron desde la Asociación Italiana.

“La programación del festival fue elogiada y celebrada por realizadores, actores, jurados y la comunidad en general. Las expectativas fueron superadas con creces desde la participación de alumnos en Encuentros Escolares y Muestra Infantil como en la calidad de las obras que participaron en las Categorías Competitivas. También la concurrencia a las proyecciones y a las Actividades Especiales propuestas desde la organización fue algo superador”, agregaron los organizadores.

Este año se sumó la sección Retrospectiva “de Esteban Lamothe” que dio lugar al encuentro con el público de una manera diferente, cálida y cercana. El proyecto “El cine que educa la mirada” pensado para los más chicos dio sus primeros pasos en el festival y continuará con actividades hasta el mes de octubre. Las charlas sobre “Cine y legales” y “Proyecto de Ley de Desarrollo y Fomento para el audiovisual” sentaron las bases para una nueva organización más sólida con proyección al futuro de los realizadores pampeanos.

