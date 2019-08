"El país que queremos está en el futuro, no en el pasado", dijo Macri en el cierre de campaña

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que "el país que queremos está en el futuro, no en el pasado", durante el acto de cierre de Juntos por el Cambio de cara a las PASO del domingo, y no ahorró elogios hacia la gobernadora María Eugenia Vidal, al aconsejar a los bonaerenses que "no se la pierdan".

Macri, quien aspira a la reelección acompañado en la fórmula por el senador peronista Miguel Angel Pichetto, agregó que "este domingo se definen muchas cosas, porque esta incertidumbre nos hace daño".

"Se define si seguimos hacia el futuro y volvemos al pasado. Si seguimos dando batalla contra los narcos, las mafias y la corrupción", afirmó y agregó que "el país que queremos está en el futuro, no en el pasado y cuanto antes lo hagamos, antes lo vamos a lograr".

El mandatario estuvo acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal y los candidatos bonaerenses de Juntos por el Cambio.

La ceremonia se desarrolló en el Centro Asturiano de Vicente López, municipio que conduce su primo Jorge Macri, en uno de los distritos bonaerenses más favorables al oficialismo.

#YoVotoMM Emoción en Vicente López: Macri y Vidal no contuvieron las lágrimas. pic.twitter.com/zMGnojUtR2 — Fabio Ojeda (@FabioHOjeda) August 8, 2019

