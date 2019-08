“El pueblo de Quijano y sus 22 parajes, no pueden subvencionar proyectos inmobiliarios privados”

El municipio de Campo Quijano se puso firme y anticipó que no autorizará loteos que no puedan garantizar los servicios básicos, especialmente la provisión de agua potable segura y con los controles correspondientes. La decisión generó la reacción de los desarrolladores privados que se encuentran a la espera del visto bueno de la comuna local. Respecto de estos temas y sobre la actualidad de las urbanizaciones que surgen a lo largo y ancho de su jurisdicción, El Tribuno dialogó con el intendente Manuel Cornejo.

¿Cuál es la situación de los loteos que reclaman autorización del municipio?

En primer lugar la cosa pasa por la provisión de agua potable y segura. Este es un tema muy delicado y que nos preocupa de sobremanera. Tenemos mucha y mala experiencia en el tema. Desde la Municipalidad tuvimos que resolver los innumerables problemas que surgieron de loteos que habían sido comercializados sin agua hace unos 40 años. Durante mucho tiempo aprovisionamos a los vecinos con cisternas y luego, junto a Aguas del Norte y el Gobierno de la Provincia realizamos grandes inversiones para que pudieran tener el servicio. Es decir, que los desarrolladores inmobiliarios tienen que entender que toda la comunidad de Campo Quijano no puede subvencionar un negocio que es privado.

¿Qué papel cumple la comuna en el tema del agua?

Primero, por normativa vigente no se pueden comercializar loteos sin todos los servicios básicos. Segundo, que de acuerdo al Código Alimentario Argentino el municipio tiene poder de policía en cuanto al servicio del agua. Si ésta no es potable y controlada, puede transformarse en un serio riesgo para la salud, sobre todo de niños y ancianos. Es una gran responsabilidad para nosotros. En cuanto a los emprendimientos privados en cuestión, hasta ahora no dejaron claro quiénes se harán cargo de los pozos y drenes o drenajes. Tengo entendido que las fuentes de agua no fueron transferidas a Aguas del Norte. Sobre estos temas hay mucha incertidumbre y como Estado no estamos dispuestos a poner en riesgo la salud de la gente.

"Mientras no esté garantizado un servicio seguro y controlado (de agua potable), no vamos a autorizar".

¿Se trata de emprendimientos nuevos?

Hay 17 loteos en esta situación. Algunos ya vendieron terrenos, pero nunca terminaron los trámites en el municipio. Por ejemplo, hay casos en que se comercializaron hace 9 años, otros 15, y recién presentaron la documentación en la Municipalidad. Aquí tiene que actuar también la Dirección de Inmuebles y el Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda.

"Hay propuestas que tampoco vamos a aceptar, como la de una desarrolladora que sopesa la idea que aumentemos 300 o 400 por ciento los impuestos en toda la localidad para brindarle los servicios de recolección de residuos, desmalezamiento de espacios verdes y reposición de luminarias a estos loteos privados".

Ellos hacen un negocio y después con justa razón los vecinos le reclaman al Estado por los servicios. Es decir, terminamos financiando esos desarrollos. Por poner un caso puntual, si como municipio nos hacemos cargo de los pozos deberíamos destinar unos 20 mil pesos en luz, más personal, cloración, etc. Si lo multiplicamos por la cantidad de loteos resulta que tendríamos usar gran parte de la coparticipación solo a esa finalidad.

¿Existen muchas urbanizaciones privadas?

Sí, muchísimas. Sin ir más lejos, bajo esa modalidad se armó una verdadera ciudad entre el cementerio de San Luis y La Silleta, en jurisdicción de Campo Quijano. Cuando termine de poblarse esa zona será más grande que Quijano y Rosario de Lerma juntos.

"Es imposible hacer frente a una demanda como esa sin planificación, si no se tienen en cuenta todos estos aspectos que estoy planteando, partiendo de la regularización de los servicios".

Algunos de estos loteos están ubicados a 20 km de La Silleta y a 30 km del centro urbano, es decir que las distancias multiplican los costos. No hay instituciones escolares, destacamentos policiales, servicios básicos... Reitero, todo el pueblo y los 22 parajes de la zona rural no pueden subvencionar nuevos barrios privados. Hay que buscar soluciones conjuntas.

Por dar un ejemplo, compramos hace poco tiempo dos camiones nuevos pero el uso es tan intensivo para cubrir tanta superficie, que ya llevamos invertidos como 500 mil pesos en mantenimiento. Hay que ser rezonables para proyectar negocios inmobiliarios, cumplir con las normativas y garantizar los servicios básicos. En eso los podemos acompañar, pero que no nos pidan que nos saltemos pasos esenciales y que hacen a la salud, seguridad y bienestar de los vecinos.