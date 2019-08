Romero: “Volver al pasado es encaminarnos en el modelo venezolano y eso sería una catástrofe para el país”

Juan Carlos Romero sostiene que una reducción de impuestos y cargas sociales ayudará a que el trabajador esté en mejores condiciones y que haya más empleo. “No me gusta hablar de reforma laboral, sino de establecer un diálogo, un consenso entre empleados y empleadores”, destacó el senador nacional por Salta, quien busca renovar la banca este año. Romero encabeza en la provincia la lista de Juntos por el Cambio. En una entrevista con El Tribuno, destacó la ejecución de obras con recursos nacionales, como la recuperación del Belgrano Cargas e infraestructura en la capital salteña y el interior.



¿Por qué decidió postularse como candidato a senador?

Considero que puedo ser útil en servir a la provincia, seguir defendiendo los intereses de Salta. También me animó mucho el hecho de que el presidente Macri convocara a Miguel Ángel Pichetto y a muchos justicialistas a sumarnos a este proceso de alianzas y acuerdos. Esto nos permitirá a muchos justicialistas que nunca fuimos kirchneristas, como en mi caso, hacer un aporte. Hay miles de justicialistas que tampoco fueron kirchneristas y nos van a acompañar en las elecciones, tanto la del 11 de agosto como la de octubre. O sea, que es un espacio de participación para poder aportar ideas, propuestas, buscar consensos. Me siento cómodo y con mucho entusiasmo.

¿Es un espacio más amplio ahora?

Yo creo que es un espacio con más posibilidades a otras propuestas, el país tiene muchas dificultades todavía. Hace falta consenso, diálogo y creo que puede venir esa etapa, no solo entre legisladores sino con dirigentes justicialistas y muchos gobernadores que van a tener, a partir de diciembre, la responsabilidad de gobernar muchas provincias o ya están gobernando. Se abrirá un espacio de diálogo que será, creo, muy constructivo.

Es posible que en el Parlamento se vuelva a debatir la reforma la boral. Me gustaría tener su opinión sobre ese tema...

Yo creo que hay que prever no una reforma laboral, hay que restablecer nuevas condiciones. Hoy vemos cómo la tecnología y la robótica pueden llegar a quitar puestos de trabajo, eso está sucediendo en muchos lugares del mundo y nosotros estamos con métodos muy tradicionales o antiguos.

Creo que hay que bajar el costo, no del empleado, sino que hay que reducir impuestos, las cargas. Entonces, el obrero no solo estará en mejores condiciones, sino que habrá más empleo. A mí no me gusta hablar de reforma laboral, sino de establecer un diálogo, un consenso entre empleados y empleadores.

¿Qué propuestas llevó a los salteños durante la recorrida que hizo por el interior?

He visitado muchísimos lugares. En los próximos meses voy a ir a sitios más alejados y pequeños a los que no tuve oportunidad de ir todavía. Yo conozco la provincia de punta a punta, entonces para mí es muy fácil actualizar la agenda, saber si un problema está resuelto o no, y entender de qué se trata. Estuvimos con más de 100 caciques de comunidades originarias de San Martín y Rivadavia, hemos hablado de tierras, de viviendas que no se han vuelto a hacer, temas que conozco muy bien porque yo, siendo gobernador, hice muchas de esas cosas.

De renovar la banca en el Senado, ¿qué agenda propondrá a nivel nacional?

Estoy hablando con los ministros nacionales, como lo hice muchas veces. Nuestra agenda consiste en hacer las cosas que están pendientes y terminar con los proyectos que están en marcha. El Gobierno nacional invirtió mucho dinero en Salta en obras bajo tierra, como cloacas, y hay otras que se ejecutaron en el centro de la ciudad, como todos los drenajes de agua y la plaza Gurruchaga. Está el tren que sale de Joaquín V. González, que llevará carga hasta el sur, hacia los puertos, con más de 100 vagones. Llegará hasta Pichanal, así se comprometió el ministro de Transporte (Guillermo Dietrich), y estamos trabajando para que llegue a la frontera con Bolivia. Muchas de esas obras, en el interior, la gente cree que son municipales o provinciales pero se ejecutan con recursos nacionales, pero no alcanza, falta mucho más. Con respecto a la provincia, me gustaría que quien resulte electo gobernador en la próxima etapa también pueda trabajar junto a los diez legisladores, que pueden hacer fuerza por pelear los temas de la provincia.

La oposición critica que la economía está atada a las decisiones del FMI. ¿Qué piensa usted sobre este tema?

No, la economía está atada a que Argentina corrija el desarreglo de muchísimos años. Nosotros tenemos desarreglos macroeconómicos, que es gastar más de lo que tenemos, no pagar nunca la deuda, defaultear a cada rato, encerrarnos al mundo, aliarnos con Venezuela y no con el resto del mundo. El Gobierno no quiso hacer un ajuste salvaje o fuerte, entonces se vio obligado a tener que pedir recursos afuera. El Fondo Monetario es un banco para pedir plata, no es un banco para dar órdenes, pero el que presta plata quiere cobrarla y para querer cobrarla le dice “hacé bien los deberes, trabajá, ordenáte, acomodate, no hagas lío sino no vas a poder pagar”. Si uno quiere simplificar cuál es la actitud del Fondo, es un banco que presta plata, quiere cobrarla y además de eso le pide a uno que haga los deberes para poder pagar, pero los que debemos somos nosotros. La culpa es nuestra por tener un país que tiene una potencia fabulosa y andamos con inflación y a los tumbos hace 70 años, yo creo que eso hay que corregir. La inflación es una adicción que tenemos los argentinos por esa costumbre de gastar de más, imprimir billetes que después van perdiendo su valor. Y tenemos la costumbre de endeudarnos y no querer pagar. Somos bastante malos clientes, pero como saben que somos un país de gente maravillosa, de grande valores individuales y mucha potencia, falta que nos vean andar por buen camino, que va a venir inversión y nos van a apoyar para salir adelante.

El candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto dijo en Salta que podían ganar las elecciones por dos puntos. ¿Usted ve un escenario tan optimista como Pichetto?

Yo no tengo idea de las encuestas.

¿No mira encuestas?

No les creo a las encuestas porque no todo el mundo responde. Mucha gente rechaza una llamada telefónica de una máquina. Yo creo que no hay ninguna encuesta que logre que más del 50%, de los que les tocaron la puerta, responda. Creo que son tendencias, que no están verificadas.

¿Cómo ve Salta?

Salta tiene mucha potencia en el campo, en la minería, en el turismo. Nos falta resolver el tema de la producción de la ganadería y la agricultura. Hay que redefinir cuáles son las zonas productivas, hay mucha potencia y muchas zonas en las que no se puede tocar nada, desde el punto de vista productivo, pero hay sobrepastoreo, están arruinado los bosques nativos. Hay que hacer un plan gigante de forestación, que sea un negocio en el futuro la forestación, como lo hicieron muchísimos países. Lo que pasa es que para forestar hay que esperar 25 años y ninguno está pensando en 25 años. Estamos pensando en qué hacemos el año que viene.

¿Por qué los argentinos son tan cortoplacistas?

Será por tantas frustraciones, por tanto desengaño, que la gente ya no está pensando en el futuro, quiere resolver sus problemas ya. Nosotros tenemos que tratar de separar la economía seria y definir qué es serio en el mundo. Después en política nos podemos pelear, pero no discutamos cosas que ya no se discuten en ningún país del mundo. El kirchnerismo pone en discusión el default. Alberto Fernández hace dos semanas dijo que no va a pagar la deuda para darle la plata a los jubilados. Es un chiste, ni los chicos pueden creer algo así... lo que hubiera sido un default y comenzar a arruinar el país de vuelta.

¿La fórmula Fernández-Fernández es volver al pasado?

Absolutamente, volver al pasado es volver a encaminarnos en el modelo venezolano y yo creo que sería una catástrofe para el país.