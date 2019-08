Central Norte no pudo con el lobo pero sumó más ritmo

En su preparación para el debut en el Federal A, Central Norte jugó anoche un amistoso frente a Gimnasia de Jujuy y perdió 3 a 1, pero sumó minutos de rodaje y eso es lo que cuenta.

Central arrancó plantado en el campo rival, aunque el lobo jujeño manejó más tiempo la pelota durante la primera mitad. El cuervo no se desordenó y lastimó de contra cuando se lo propuso. En los primeros minutos, le anularon un gol a Gonzalo Ríos por off side. Y a los 12’, Alejandro Frezzotti mandó el centro y apareció solo sin marcas Matías Córdoba, quien de cabeza, puso el primero para el local.

El partido luego no tuvo muchas jugadas de trascendencia, fue típico de pretemporada. En algunos pasajes Central sufrió las imprecisiones pero de a poco se fue acomodando.

Interesante fue lo de Carlos Arriola por el sector izquierdo, mostrando un buen manejo de pelota y distribución para sus compañeros.

En el complemento, el cuervo se animó un poco más, hasta que a los 11’, el árbitro cobró penal para Central Norte por un agarrón a Ronaldo Martínez y, desde los doce pasos, Gonzalo Ríos decretó el 1 a 1. Esto animó a Central y apostó a las bandas con las proyecciones de Enzo Gaggi, pero a los 17’, el lobo atacó por derecha, Rodrigo Morales mandó el centro y otra vez sin marca, cabeceó Matías Córdoba para el 2 a 1 del lobo jujeño.

Los ingresos de Osvaldo Young y Juan Ribas también le dieron fluidez al mediocampo.

Con el correr de los minutos, Ezequiel Medrán movió el banco de suplentes y se notó la diferencias de pretemporadas entre ambos equipos ya que Gimnasia está a pocos días de debutar en la Primera Nacional, mientras que Central continuará trabajando al menos veinte días antes de enfrentar a Juventud Unida de Gualeguaychú.

A los 27’, Walter Busse liquidó el partido con un remate desde lejos. Y durante los último minutos, el lobo jujeño hizo pesar su jerarquía, a Central le pasó factura la pretemporada.

La síntesis:

Gimnasia de Jujuy (3): Carlos Morel; Diego López, Sebastián Sánchez, Ignacio Sanabria y Franco Lazzaroni; Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti, Walter Busse y Matías Córdoba; Leonardo Ferreyra y Gonzalo Castillejos. DT: Marcelo Herrera

Central Norte (1): Mauricio Pegini; Pablo Figueroa, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Joel Jiménez; Enzo Gaggi, Joaquín Iturrieta, Matías Iglesias y Carlos Arriola; Ronaldo Martínez y Gonzalo Ríos. DT: Ezequiel Medrán

Goles: PT: 12’ Matías Córdoba (G). ST: 11’ Gonzalo Ríos -p- (CN), 17’ Matías Córdoba (G) y 27’ Walter Busse (G).

Ingresaron en Central: L. Basterrechea, J. Rivas, O. Young, F. Reyes, N. Issa, G. Arellano y G. Yapura.

Jornada: Amistoso.

Estadio: 23 de Agosto.

Árbitro: Rodrigo Rioja.

Victoria de los suplentes

El cuervo le ganó en primer turno 3 a 2 al lobo jujeño con los goles de Gabriel Yapura, Juan Carrizo y Maximiliano Padilla, mientras que Ulises Virreyra y Daniel Juárez descontaron para Gimnasia de Jujuy.

El cuervo formó en este partido con: Lucas Rodríguez; Matías Camisay, Nicolás Alderete, Mathías Escobar y Leandro Maldonado; Fausto Apaza, Nicolás Issa, Juan Carrizo y Benajamín Jurado; Enzo Vargas y Fabricio Reyes.

La mala noticia de este amistoso es que Matías Camisay se retiró lesionado en la primera mitad por un fuerte golpe en su rodilla