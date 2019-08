Michetti: “Si no desarrollamos la cultura de las internas, las PASO no tienen sentido”

Pide un café negro y se dispone a hablar extensamente con este diario en el último día de campaña. La vicepresidenta llegó ayer a la provincia para cerrar el encuentro de mujeres emprendedoras y también para reunirse con el gobernador Gerardo Morales. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, Gabriela Michetti aseguró que “es difícil predecir lo que puede pasar el domingo” y llamó a la gente “a que vaya a votar” el domingo. Además, señaló que “hace décadas que no teníamos un Gobierno que haya invertido en obra pública como lo hizo éste” y le quitó dramatismo a la cotización del dólar luego de los comicios. “Fue muy irresponsable poner dudas sobre el escrutinio provisorio”, concluyó.

¿Qué expectativas tiene para la elección del domingo?

Es difícil poder predecir que es lo que va a pasar el domingo, pero lo que sí te puedo decir es qué es lo que querría que pase, y lo primero es que la gente vaya a votar. El tema que tenemos con las Paso es que cómo no hay una posibilidad de elegir entre candidatos de una interna, hay una lista única que se presenta porque está la elección y hay que presentarla. Esa cultura que no tenemos de internas la deberíamos desarrollar si tenemos las Paso, porque sino es cómo haber puesto un instrumento que al final no utilizamos.

¿A qué adjudica que ningún partido dirima sus internas en las Paso?

Nosotros culturalmente no hemos estado acostumbrados a tener internas en los partidos. Si tenemos las Paso, o desarrollamos la cultura de internas o sino no tiene sentido que la tengamos. Hay que tomar alguna decisión en ese sentido porque sino la ciudadanía puede pensar “para qué voy a ir a votar si total no tengo que elegir entre nadie, la elección es en octubre”. Creo que este es un tema para analizar, estoy convencida en que uno puede generar una herramienta de política pública que cree que puede andar bien porque piensa que si funcionó en otro país acá va a funcionar. Yo soy muy defensora de las internas porque es una manera muy profunda de generar participación. Me gustaría que la gente vaya a votar al menos para que realmente haya una manifestación de la participación.

¿Por cuánto tiene que ganar Alberto Fernández el domingo para que el Gobierno considere que realizó una mala elección?

Que difícil responder eso. Yo creo que lo importante, más allá de Fernández, es que nosotros sintamos que continúa el apoyo que hemos tenido de la gente para profundizar este proceso de cambio. Es un proceso en el que nosotros pensábamos que más rápido íbamos a tener resultados y que en realidad está siendo más lento. Yo creo que esa expectativa sí fue un error nuestro y además el presidente lo ha dicho. Nosotros veníamos muy embalados por lo que habíamos hecho en la Ciudad y por los cambios que habíamos podido generar. Después teníamos todo el trabajo internacional que había hecho Mauricio (Macri) como jefe de Gobierno que lo había hecho también con la expectativa de que en cada lugar que lo conocieran pudieran ver una persona que podía abrir caminos para el país. Para nosotros lo importante es que la gente que nos viene eligiendo hace tiempo vaya a votarnos.

¿Por qué la gente debería volver a votar a Macri si todos los indicadores fueron negativos?

Más allá de que el proceso de cambio vaya más lento de lo que esperábamos, lo que vemos es que no por eso hemos dejado de hacer todo lo que ya nos está dando posibilidades de hacer una Argentina diferente. Hace décadas que no teníamos un Gobierno que haya invertido en obra pública como este Gobierno. La inversión va a poner a la Argentina en situación de competitividad internacional, porque si vos tenés un flete que es absolutamente disparatado en el costo de los productos no tenés competitividad internacional y no podés salir a exportar. Nosotros estamos haciendo con eso los aeropuertos, las hidrovías, las autopistas, las vías del tren; todo esto lo hacemos para reducir el costo del flete. Esto ocurrió porque durante muchísimos años la gente que gobernó el país siempre se dejó presionar por un sindicato, entonces porque ese dirigente del sindicato siempre se ponían al lado del Gobierno sólo si el Gobierno dejaba que el camión sea el medio de transporte de todos los productos argentinos, eso terminó siendo un problema enorme de competitividad. Hoy no, ya tenemos una primera infraestructura para transporte que cambia totalmente los números de nuestros costos. Además hemos hecho una infraestructura muy importante para lo social. Antes mandaban a la gente a ocupar un terreno y después hacerle las casas, pero esas casas se hacían en un terreno sin servicios. Tenemos 800 obras, 300 de ellas terminadas, de transformación del hábitat de varios asentamientos, villas y zonas urbanas que crecieron de forma irregular.

Cuando llegaron al poder uno de los lemas que tenía Cambiemos era eliminar la grieta. Sin embargo, el eje principal de esta campaña es básicamente “votennos porque sino volvemos al pasado”. ¿No cree que eso no contribuye a cerrar la grieta?

No, no. Me parece que cuando vos estás compitiendo con alguien siempre vas a manifestar lo bueno tuyo y en algún punto la debilidad del otro. naturalmente siempre el Pro fue un partido que trató de no entrar demasiado en mirar al otro, siempre tratando de mirarnos a nosotros y competir para ser mejores. Decir volver al pasado para mí no es decir “son unos ineptos” como siempre recibimos nosotros, decimos que no hay que volver al pasado porque ese país no estaba bueno. No nos dedicamos demasiado en el discurso a ver que decimos del otro. Sólo decimos que la sociedad está haciendo un esfuerzo gigantesco y que está costando mucho establecer los cimientos de una Argentina moderna, que crezca y que tenga un desarrollo sostenido. Cuando hablamos de no volver al pasado decimos que en el pasado no había obra pública ni tampoco había una expectativa de mejorar el hábitat de la gente. En Jujuy, por ejemplo, hay barrios que han mejorado enormemente su hábitat, las calles para ir a la escuela, el cordón cuneta y la iluminación.

¿Le preocupa la cotización del dólar que pueda haber desde el lunes? Hay estimaciones de que a fin de año podría llegar a $70...

Del dólar se vienen diciendo cosas así desde que asumimos. Desde que asumimos todo el tiempo hubo rumores de que el dólar se disparaba. La verdad es que luego de la crisis internacional de mayo de 2018, que fue una crisis muy fuerte y que la Argentina recién estaba tomando envión para crecer, no nos alcanzó la espalda para soportar como lo hicieron otros países de la región. Acá los mercados se fueron al dólar americano y dejaron una situación muy difícil en Argentina, pero nos hemos ido alejando de esa situación. Cuando se puso la banda para el dólar, hemos mantenido la moneda y el Presidente está muy tranquilo con eso. A medida que nos vamos alejando de esa crisis, la inflación empezó a ir a la baja. Vos podés ver la infraestructura, la competitividad y muchas otras cosas más, pero a la gente lo que le afecta día a día es la inflación, y hoy podemos mostrar que va a la baja. Teniendo problemas en lo cotidiano, la inflación te nubla la posibilidad de ver que el futuro se está desarrollando.

¿Teme que el resultado del domingo pueda ser desconocido por la oposición tras el escándalo con Smartmatic?

Me parece que el ministro del Interior Rogelio Frigerio y Andrés Ibarra han explicado muy bien el tema. Me parece una irresponsabilidad lo que pasó porque no se pueden generar a una semana de una elección dudas en la población sobre si el sistema va a funcionar bien. Se siguieron todos los pasos que había que seguir, se hizo una licitación transparente, y nadie lo cuestionó en ese momento. Lo que están haciendo es tratar de sacar al otro de la cancha, no competir tratando de ser mejor que el rival, no es así como los argentinos vamos para adelante. Creo que fue muy irresponsable porque si había cuestionamientos se debieron haber hecho cuando se realizó la licitación, que fue pública. Está todo muy bien armado y los procesos se hicieron muy bien. Los dos ministros que tienen que ver con el tema son dos funcionarios muy serios.

¿Qué balance hace de su gestión como vicepresidente?

Muy positivo. Trabajamos muy fuerte para imponer el artesanado y también en la política de discapacidad, que depende de la vicepresidencia. Hicimos cuarenta viajes desde la vicepresidencia para abrir mercados y traer inversiones con funcionarios de las distintas áreas. Hice un viaje y cuarto por mes, y casi todos de más de quince horas, y en casi todos me recibió el presidente del país. Todas estas cosas no se hacían, históricamente un vicepresidente en general era una persona que tenía conflictos con el presidente y que conspiraba. Hoy la vicepresidencia tiene dos políticas de Estado: la de discapacidad y la artesanal para generar trabajo. En el Senado hemos hecho un reacomodamiento presupuestario que nos permitió ahorra el 30% del presupuesto teniendo minoría y sacando todas las leyes. Se logró hacer una gestión administrativa con transparencia. Además tenemos un fondo anticíclico en el Senado para situaciones de emergencia, eso es algo espectacular.